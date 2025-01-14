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竹縣推出春節免費公車 可到六福村、內灣和照門休閒區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
農曆新年即將到來，新竹縣推出三條春節免費公車，民眾持電子票證就能免費搭乘到六福村、照門休閒農業區和內灣，方便民眾出遊。圖／縣府提供
農曆新年即將到來，新竹縣推出三條春節免費公車，民眾持電子票證就能免費搭乘到六福村、照門休閒農業區和內灣，方便民眾出遊。圖／縣府提供

農曆新年即將到來，新竹縣推出三條春節免費公車，民眾持電子票證就能免費搭乘到六福村、照門休閒農業區和內灣，方便民眾出遊。此外，台灣好行觀霧線、獅山遊客中心這兩條觀光路線，持電子票證也可免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

 縣府交旅處表示，縣府推出觀光1號「高鐵新竹站–照門休閒農業區(九芎湖)」、觀光2號「高鐵新竹站–六福村」、觀光6號「竹東火車站–內灣大橋(經大山背)」3條春節免費公車(須持電子票證)，方便民眾走春出遊。其中，觀光1號及2號自1月31日(初三)至2月2日(初五)行駛，觀光6號自2月1日(初四)至2月2(初五)行駛。

台灣好行觀霧線「(觀光8號)高鐵新竹站–觀霧山莊」(採預約制)與獅山線「(5700路)竹北火車站–獅山遊客中心」2條觀光路線公車也享春節免費搭乘(須持電子票證)，時間都從1月31日至2月2日。   

另外，搭乘公路客運也有多項優惠，自1月24日0時起至2月2日24時止， 90條國道客運路線優惠，票價平日優惠或原票價6折優惠；65條台灣好行路線持電子票證乘車享半價優惠；持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費；經轉運站點之指定75條幸福巴士路線免費。   

新竹縣計程車費率則自1月24日0時起至2月2日24時止(共10日)，實施春節計程車運價，比照往年加成收費按錶加收30% ，相關收費方式將以傳單置放於計程車業者車上供民眾參考。  

 在停車格收費方面，自1月28日(除夕)至2月2日(初五)，新竹縣公有路邊停車場均暫停收費，但竹北市1月28日鄰市場的部分路段(華興一街、仁義市場及仁孝街路邊停車格)仍維持收費，請民眾留意。 

春節 蛇年 農曆過年

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