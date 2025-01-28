除夕團圓必上桌！年夜飯十大菜色福氣滿滿 吃了整年都好運

除夕年夜飯是春節重頭戲，不只是餵飽團圓的一大家子這麼簡單，每道菜都有各自的祝福寓意。以下十道必吃年菜有滿滿祝福，吃完好運一整年！

1.蘿蔔糕

蘿蔔的台語發音是「菜頭」，有好彩頭的寓意。

2.魚

「魚」音同「餘」，有「年年有餘」的涵義，因此年夜飯上幾乎必備魚料理。為了要「有餘」，年夜的魚料理通常不可以被吃完，才有盈餘的祝福。

3.元宵

元宵即是湯圓，名字及圓潤飽滿的外型代表團圓，福氣又吉利。

4.年糕

糕諧音「高」，故年糕有「步步高升」的寓意，且多以蒸籠製作，象徵祝福學業、事業等蒸蒸日上。

5.水餃

水餃外型像古代的元寶，代表財源廣進。過去有將一枚硬幣包入水餃中、吃到的人代表好運的習俗，不過後因衛生問題漸漸消失。

6.餛飩

餛飩因外型渾圓，有「財源滾滾」的象徵意義，而「飩」與「囤」發音相似，有囤積、囤糧等積聚的意思，代表新年財富多多。

7.芹菜

「芹」諧音「勤」，意即勤快，象徵新的一年做事勤勞、勤懇。

8.長年菜

長年菜代表長壽，各地的長年菜有些許不一樣，通常台灣中北部是芥菜，南部則是菠菜。芥菜的菜葉帶苦，但會越煮越回甘，還有苦盡甘來的意味。

9.鳳梨

除了大菜，飯後水果也不可少。鳳梨的台語發音為「旺來」，意同好運來、福氣旺盛。

10.橘子

「橘」諧音「吉」，有大吉大利的涵義。