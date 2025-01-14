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長輩嗆「不婚不生1個人吃年夜飯」 年輕人吐一堆好處：超爽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期長輩開始說不結婚的話，之後年夜飯只有自己一個人吃，讓他不知道該怎麼應答。示意圖／AI生成
一名網友分享，近期長輩開始說不結婚的話，之後年夜飯只有自己一個人吃，讓他不知道該怎麼應答。示意圖／AI生成

台灣房價過高，又加上低薪環境，讓許多年輕人選擇不婚不生。對此，一名網友分享，近期長輩開始說不結婚的話，之後年夜飯只有自己一個人吃，讓他不知道該怎麼應答。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「長輩：不結婚以後年夜飯只有一個人，怎回？」為題，指出近期長輩開始催婚，認為有家庭的人圍爐才會開開心心，不結婚未來年夜飯只有自己一個人吃，讓他不知道該怎麼回應對方。

貼文一出後，多數網友都認為一個人過年最好，紛紛表示「跟不熟的親戚一起吃年夜飯有比較好嗎？」、「家族感情好就算了，如果感情差，圍爐反而更痛苦」、「除夕圍爐哪裡開心了？」、「傻傻的，過年一個人真的超爽」、「那不是超棒的嗎？」。

此外，也有不少網友分享一個人過年的好處，指出「不用過年，就自己出國了，超爽好嗎」、「一個人誰還要吃年夜飯，當然直接買機票飛出國啊」、「太棒了 ！不用包紅包，也能好好睡一覺」、「現在超多年輕人過年都出國玩」、「直接飛國外過啊」。

PTT 年夜飯 年輕人 春節 蛇年 農曆過年

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