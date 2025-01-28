財運旺！刮刮樂選號攻略 內行人揭「12項中獎秘訣」超實用

過年期間最讓人期待的活動，就是和親朋好友一起玩刮刮樂！如何選擇刮刮樂才能提高中獎機率呢？聯合新聞網整理了「刮刮樂中獎秘訣」，以下來自網友們的經驗與刮刮樂達人們分享的小技巧，不要再輕易浪費壓歲錢，而是更有策略地性挑選刮刮樂。

根據刮刮樂達人的建議，整理出2點刮刮樂挑選方法

🐍挑選有連號刮刮樂

挑選有完整連號的刮刮樂，如：31、32、33、34、35。從33號開始選，如33沒有中再挑選32、34號，這邏輯就是刪去法，據說可以提升80%的中獎率

🐍觀察沒刮中的刮刮樂

刮刮樂達人也非常推崇翻小盒子大法，花點時間研究沒有刮中的號碼，一樣可以觀察出哪一本刮刮樂、哪個連號還沒有刮出大獎

根據廣大網友的經驗，以下是10項必須知道的刮刮樂小訣竅

🐍選擇有微笑店員服務的彩券行

選擇店員會微笑的店家進行購買，據說這些店通常開出過大獎

🐍在實體門市購買

在實體店面購買刮刮樂，可以自由挑選編號，這被認為能增加中獎率

🐍第一張沒中就是下一張中獎的機會

若發現回收的小盒子裡有沒中獎的刮刮樂，嘗試挑選編號緊接在它之前或之後的刮刮樂，可能更有機會中獎

🐍中獎就停刮，運不好時別強求

如果連續2張刮刮樂都沒中獎，就應該停止購買，認為當天運氣不佳；連刮2張有一次中獎了，代表運氣佳，建議適可而止

🐍計算期望值，小賭怡情

100元刮刮樂的平均期望值約為6500元，而一整本最多只虧損3500元，因此可以更理性地規劃每次的投入金額，或者減少購買的張數來降低風險

🐍去頭去尾

如果一整本刮刮樂1-100號，1跟100號不要選，通常不會是刮刮樂中獎號碼

🐍詢問店員有沒有開出千元大獎

在購買前，詢問店員該本刮刮樂是否已開出千元以上大獎，若已開出則避免購買

🐍購買剛拆封的刮刮樂

比較多的刮刮樂款式中獎機率較大，如果是第一個買家，可用以下技巧來選：

(1)建議選擇自己的幸運數字

(2)買完1-2包就趕快離開，因為在現場很容易失心瘋把錢花光

🐍網路搜尋比較容易中獎的刮刮樂款式

事先調查不同款式的刮刮樂中獎機率，選擇機率較高的款式

🐍有刮痕的刮刮樂不要買

避免購買已有刮痕的刮刮樂，因為這可能意味著它已經被人檢查過