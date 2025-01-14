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台鐵春節增開台北-台中直達車39列次 行車時間縮短至2小時內

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵表示，1月24日、25日及1月29日至2月2日共7天，規畫春節加班車次，其中台北至台中直達列車共39列次，大幅縮短行車時間至2小時內。聯合報系資料照
台鐵表示，1月24日、25日及1月29日至2月2日共7天，規畫春節加班車次，其中台北至台中直達列車共39列次，大幅縮短行車時間至2小時內。聯合報系資料照

因應春節返鄉、出遊需求，台鐵表示，1月24日、25日及1月29日至2月2日共7天，規畫春節加班車次，其中台北至台中直達列車共39列次，大幅縮短行車時間至2小時內。

台鐵表示，台鐵春節加班車座位充足，為因應春節連續假期旅客返鄉與出遊需求，1月24日、25日及1月29日至2月2日共7天，規畫春節加班車次，提供更多搭乘選擇。目前西部幹線除1月24日及26日127次（七堵-彰化）尚餘零星座位外，其餘加班車次座位充足。

台鐵指出，此次加班計畫，針對台北與台中地區旅客需求，特別加開台北至台中直達列車共39列次，大幅縮短台北至台中的行車時間至2小時。

另外，針對西線旅客需求，1月25日及1月31日至2月2日，加開七堵=高雄EMU3000型自強號第1至12車「全車自由座」列車8班次。自由座車票將於乘車日前4日（含當日）開放預購，旅客可透過台鐵官網、車站窗口及多功能自動售票機購買。

台鐵表示，由於春節期間通行時間相對彈性，建議旅客靈活規畫行程，善用春節加班車次避開高峰時段，讓旅途更加輕鬆順暢。

春節 蛇年 農曆過年

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