欠債欠過年「不只衰一人」！春節這2天借錢 小心破財一整年

春節禁忌多，最常聽到的一句就是「欠錢不能欠過年」，以免影響新的一年的財運，此外，過年也要避免金錢借貸，有句俗諺表示「初一借錢，一年四季靠外援；初一借別人錢，錢財外流一整年」，可見春節期間對於金錢流動必須慎重。

不少人都期待新的一年到來，能破除舊年的衰運，迎來新年好運，除了各項開運妙招和禁忌勿犯外，也要記得將財務好好清理一下，畢竟「欠錢欠過年」影響的是借貸雙方。

對欠錢者來說，未在除夕前清償借款，象徵財運不佳或缺乏正財運，不只影響整年財運，連運勢也會受到影響。而借錢者未能順利回收借款，財運也會受到影響，因為這象徵財富不聚集，有流失的風險。

此外，新年期間討債、借錢也被視為不吉利，代表雙方在新的一年都會為金錢苦惱、財富外流，需特別注意。農曆正月初三有「送窮」的習俗，這天更是嚴禁借錢，以免被窮神纏住不放，讓你在新的一年頻頻破財。