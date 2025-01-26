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2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

聯合新聞網／ 綜合報導
紅包示意圖。圖／AI生成
紅包示意圖。圖／AI生成

農曆新年將至，除了守歲團聚外，紅包也一直是過年重頭戲之一。面對不同年齡身分，要包的金額也不同，肩負紅包重任的民眾總是煩惱該包多少才不失禮數又能守住荷包，《聯合新聞網》整理了2025春節紅包的建議價目表，讓你照著包免煩惱。

春節紅包價目表

父母、公婆、岳父母：6000元或6600元或以上

祖父母長輩：3600元或6000元或以上

自己小孩：200元至3600元不等

鄰居、同事及親友小孩：不包或200元或600元

平輩：不包或以小禮物代替

父母、公婆、岳父母

6000元或6600元或以上

父母是和自己最親的關係，通常行情為6000或6600以上，但若是剛出社會的新鮮人，可以包3600表達心意。公婆、岳父母的紅包金額通常比照父母的行情，但最好還是和另一半討論好。

祖父母長輩

3600元或6000元或以上

包給祖父母的金額通常會比父母少，或是一樣，例如若包給父母6000元，祖父母輩的金額通常是3600或6000。但若是由祖父母輩帶大的，則應該比照包給父母的金額。

自己小孩

600元至3600元不等

包給自家孩子的紅包通常會以小孩年紀、家庭經濟能力有所區別，建議金額如下：

國小以下：200元到600元

國小：600元到800元

國中：800元到1200元

高中：1200元到2600元

大學：2600元到3600元

若同時需要包給很多晚輩，也可以統一金額，心意有到又不會讓孩子們覺得不公平。另外要注意包給晚輩的金額不可以超過長輩

鄰居、同事及親友小孩

不包或200元或600元

跟親戚、同事等關係較遠的小孩，可以大人之間先談好「公定價」互包，通常是200元或600元，心意有到就好，或是就講好都不要包，以免傷感情。

至於平輩之間通常不太會包，若是真的感情很好也可以包200元就好，或是包個刮刮樂、買份小禮物代替。

若覺得這些數字都不特別，根據個人經濟能力也可以包「6666（六六大順）」、「8888（發發發發）」、「16888（一路發發發）」等趣味諧音金額。但要特別注意的是，「8」雖然有「發」的諧音，但也音似「掰」，有離別的含意，因此也有人覺得紅包金額不應出現「8」，見仁見智。

至於音同「死」的「4」更是絕對不可以出現的數字；也不可以包單數，尾數0前面的數字包含2、6等雙數才吉利，如2200、3600等，只有「9」例外，因諧音「久」有長久之意，可以包9000或9900。

包紅包禁忌 春節 紅包 蛇年 農曆過年

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