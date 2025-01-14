明年春節沒9連休？ 她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

遇到國定假日到底要不要補上班或是乾脆彈性放假，一直以來許多民眾皆各有看法。像今年春節假期長達9天，一路從1月25日開始放到2月2日大年初五，2月3日那天立春就得開工上班，但是同一周的2月8日周六卻要補上班上課，在這樣的規定之下，有網友發現明（115）年初四就要上班，直呼不能接受。

今年過年1月28日是農曆除夕，前一日小年夜（1月27日）適逢星期一，調整為放假日，人事行政總處解釋，這是為了補農曆春節的假期。不過有網友在Dcard挖出一條112年公布的規定，「未來僅小年夜及清明連假會補班」。

意思是指，今年春節小年夜逢週一彈放，就是穩穩的9天連假，但明年大年初一逢週二，大年初四逢週五，依照補班規則，沒有彈性放假的調整空間，也就是明年初四就要開始上班，春節也因此只有6天。

原po回憶，近20多年的春節年假，都至少放到初五。初四、初五雖非國定假日，但一定都會補假或彈放，「初四就要上班真的沒過年的fu」。原po認為可修正為小年夜、初四、初五如遇上班日則調整放假並擇日補班，如此一來不管春節位於週幾，可保證春節至少7天至多9天，但也只會補班1天。

文章底下吸引不少人紛紛留言指出「美國新年至少放一週，台灣真的不重視休假」、「世界前3的工時沒在開玩笑」、「講到這話題還會有些奴工反過來嗆想休假不會自己請喔之類的」、「這所謂9天含兩個週六日4天實際上是5天，哪裡剛好？」、「有沒有看過日本？新年、于盆、黃金週…都放一個禮拜外加每個月幾乎都有連假，有時候還兩次連假，台灣假多？笑死」。

然而有人認為「去年原本有連假被網友們吵到連假取消，真的是醉了」、「我不反對休假補班，但是頻率太高真的有點受不了」、「我自己是服務業沒得選，通通都沒休」、「要想一下家長的感受吧，補班補課還要關係到顧小孩很累」、「我們醫院表定休除夕到初三，但大家都還是要抽其中一天來輪值」、「要補班也不爽，不放假也不爽，台灣人真的很難伺候」。

不過前行政院長蘇貞昌曾在2020年表示，透過「補班挪移」的方式，讓國人未來春節連假至少有7天的假期。因此明年春節放幾天假，還待行政院公布確認。