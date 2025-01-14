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迎金蛇年！7-ELEVEN 16款LINE貼圖免費下載

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一超旗下7-ELEVEN推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖。統一超/提供
統一超旗下7-ELEVEN推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖。統一超/提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖。7-ELEVEN表示，自2020年起首度推出OPEN!家族系列貼圖，至今已開發八次主題貼圖、累計破千萬下載人次體驗，其中2024年龍年主題貼圖也已有近百萬人下載、累計使用次數逾1,300萬次。

7-ELEVEN指出，本次「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」預計共陪伴民眾180天，即日起限時免費下載，逢年過節拜年祝賀用全新應景節慶貼圖，讓開春新年迎來好兆頭。

今年迎接金蛇年到來，以「2025 OPEN!新年快樂動次動!」為主題全新設計開發共16款有聲動動貼圖、集結OPEN!家族角色成員以及時尚代表雪鈴兔波波共八個超人氣角色，除了慶賀新年專用的「蛇年如意」、「恭喜發財」等吉祥語懶人包，還有實用應景可用一整年的日常語錄，隨時在線上聊天都能看到OPEN!家族可愛身影，在新的一年繼續寵愛粉絲。

此外，年節腳步近，將住家除舊布新讓來年可以「蛇」麼都順利，7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品，包含OPEN!蛇年立體造型春聯（三件組）、OPEN!蛇年春聯組（每套五張）、OPEN!蛇年立體紅包袋、OPEN!蛇年好運貼紙、OPEN!蛇年絨毛玩偶等讓大小朋友可以幫家中更換新佈置迎來新氣象，還有開賣即吸引大批粉絲到各家門市購買試手氣的「OPEN!好運不倒翁」，8種顏色不同造型讓好運不倒翁幫你把好運吸過來（數量有限售完為止）。

7-11 春節 蛇年 貼圖 農曆過年

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