快訊

台南規模5.7「屬0121嘉義大埔餘震」氣象署：未來仍有規模5地震

黃仁勳一句話戳破量子電腦泡沫 但量子密碼將率先實現

iPhone 13 Pro換iPhone 16 Plus超有感！他大讚1功能變強大：提升超多

聽新聞
0:00 / 0:00

注意！這天「不拜年」避免觸霉頭衰整年 盤點過年習俗喜迎春

聯合新聞網／ 綜合報導
新年團圓，示意圖。圖／AI生成
新年團圓，示意圖。圖／AI生成

過年習俗對華人來說象徵團圓、辭舊迎新和祈福納吉。透過年夜飯、大掃除、貼春聯、拜年等活動，不僅傳承文化，也增強家庭和社區的聯繫，同時寄託對未來幸福與平安的期望。

以下是《聯合新聞網》盤點從除夕到初五的過年習俗，讓大家瞭解春節期間的一些傳統習俗與注意事項。

除夕（農曆十二月三十日）

大掃除：過年前要徹底清潔家居，象徵「辭舊迎新」、掃除霉運。

貼春聯：貼上新春對聯、福字或窗花，增添年節氣氛。

吃年夜飯：全家聚在一起享用豐盛的年夜飯，象徵團圓美滿和富足。常見菜餚包括魚（年年有餘）、年糕（步步高升）等。

守歲：吃完年夜飯後，長輩守歲祈求長壽，晚輩守歲表示孝心。

祭祖拜神：感謝祖先庇佑，祈求新年平安順利。

燒炮仗：許多地方有在除夕午夜燃放鞭炮的習俗，驅邪迎吉。

大年初一

拜年：會向家中長輩拜年，說吉祥話如「新年快樂」「恭喜發財」「年年有餘」等。晚輩也會向父母、祖父母磕頭或行禮，長輩則會給予壓歲錢（紅包）。

吃素：部分人家初一不吃葷食，寓意清心寡欲，祈福積德。

穿新衣、戴新帽：大年初一代表新的開始，人們會穿上新衣服，象徵辭舊迎新，期盼來年的好運。新衣服的顏色通常以紅色為主，因為紅色象徵吉祥和喜慶。

放鞭炮：大年初一放鞭炮是為了驅邪迎福，製造熱鬧氣氛。

走春：初一也有「走春」的習俗，即親朋好友之間互相拜訪，送上祝福。有些人會到廟宇參拜，祈求新年的平安順遂。

新年紅包、壓歲錢，示意圖。圖／AI生成
新年紅包、壓歲錢，示意圖。圖／AI生成

大年初二

回娘家：大年初二被稱為「迎婿日」，已出嫁的女兒會帶著丈夫和孩子回娘家拜訪父母，表達孝心與感謝。按傳統，女兒會帶上禮品或紅包送給娘家人，並且感謝父母的養育之恩。

拜年送禮：向親友拜年，互道祝福。

吃合家宴：再次享受團圓的氣氛。

祈福拜神：有些地區的人們會在這一天到廟宇拜神或祭祖，祈求新的一年平安順遂、五穀豐登。家庭中也可能進行燒香拜神的儀式。

大年初三

不拜年：這一天通常被稱為「赤口日」或「赤狗日」。傳說赤狗是災厄之神，這一天容易發生爭吵，因此很多人避免外出拜年，以免和他人發生口角。因此少出門或探親，適合在家休息。

送窮日：在部分地區，正月初三被視為「送窮日」，意即將家中的霉運、貧窮象徵清理出去。這一天可能會有清掃家居或舉行特定的儀式。

燒門神紙：感謝門神一年的守護。有些人會選擇到廟宇進香祈福，祈求新的一年財運亨通、身體健康。

大年初四

迎接灶神：在大年初四，有「迎灶神」的習俗，因為灶神在臘月二十四送上天庭，初四則回到人間。家家戶戶會準備香燭、供品等，祈求灶神保佑家庭平安、生活美滿。

宴請親友：初四是親朋好友聚會的好時機，許多人會在家中設宴，款待家人和朋友，共享美食。

忌出遠門：是一個主要與家人一起過的日子，許多人選擇待在家中，為迎接神明做準備。傳統習俗認為初四適合在家，因為這天正是神明回到人間，應該留在家中恭迎，不宜外出拜年。

吃折羅：初四也稱為「折羅日」，這一天家中會把過年剩下的菜肴重新加熱，寓意珍惜食物、不浪費，並為即將結束的春節做好準備。

大年初五（破五）

迎財神：大年初五被稱為「迎財神日」，人們相信這一天是財神的生日，適合進行與財富相關的祭祀與活動。商家特別重視，會設香案、供品來祭拜財神，祈求新的一年財運亨通。

開市：對於商家來說，大年初五象徵新一年的正式開始，因此這一天許多商店會選擇開市，並舉行慶祝儀式，比如燃放鞭炮、舞獅助興，寓意開門紅、招財進寶。商家會選擇這一天開工，寓意「破舊立新」、「開市大吉」。

放鞭炮：放鞭炮是初五的重要活動之一，特別是在迎財神和送窮的儀式中。鞭炮聲象徵趨吉避凶，驅逐不祥，迎接新年的好運。

送窮：在傳統習俗中，大年初五也是「送窮日」，人們會清掃家中雜物、處理舊物，象徵把窮困和晦氣送走，迎來新氣象。

吃餃子：許多人在初五會吃餃子，尤其是形狀象徵「元寶」，寓意招財進寶，團圓幸福。此外，初五的餃子也有「破五餃子」的說法，標誌著過年期間一些忌諱的解除。

以上這些大年初一到初五的習俗背後都蘊含著祈求平安、富貴與幸福的美好願望，重點是與家人團聚，共度歡樂的時光，同時表達對新年的美好期望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

相關新聞

首個2000萬超級紅包在彰化刮出 5位男同事集資刮中大獎

全台第一個「2000萬超級紅包」頭獎二千萬獎落彰化，據代理人呂小姐表示，幸運刮中頭獎的是在農曆年前的最後一個工作日的中午...

注意！這天「不拜年」避免觸霉頭衰整年 盤點過年習俗喜迎春

過年習俗對華人來說象徵團圓、辭舊迎新和祈福納吉。透過年夜飯、大掃除、貼春聯、拜年等活動，不僅傳承文化，也增強家庭和社區的聯繫，同時寄託對未來幸福與平安的期望。

6星座新年好運到像開掛！打麻將自摸、買彩券隨便中

農曆新年是華人最重視的傳統節日，闔家團圓、吃團圓飯、發紅包、拜年走春，處處充滿喜氣洋洋的氛圍！除了大魚大肉、紅包壓歲錢，很多人也會趁著新年好手氣來點小確幸。2025年的新春特別有趣，這幾個星座的運氣簡直旺到不行！

「福」字別倒貼…貼春聯禁忌多 貼錯恐衰運上身

迎接農曆新年，家家戶戶多會貼春聯，帶有趨吉避凶、除舊布新等涵義，但民俗專家廖大乙提醒，春聯必須每年更換，依門聯、斗方、門...

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

蛇年事業運排行曝！四年級「這生肖」當心老本被騙光

鑽研命理五術四十多年的謝沅瑾老師，將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活、最萬用的開運農民曆《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。