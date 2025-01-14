快訊

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」 命理師：不丟恐破財傷運

聽新聞
0:00 / 0:00

2025蛇年「兩生肖」犯太歲 姓名有這些部首謹記步步為營

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是2025年是乙巳年，命理師楊登嵙提醒民俗沖犯太歲問題。圖／本報資料照片
今天是2025年是乙巳年，命理師楊登嵙提醒民俗沖犯太歲問題。圖／本報資料照片

今年2025年歲次是乙巳年，生肖屬蛇、豬犯太歲，需要注意破財、官非等意外，命理師楊登嵙說，另外按照民俗習慣，若姓名裡有藏蛇部首、藏豬部首的民眾，也屬沖犯太歲，在新的一年謹記「步步為營」原則。

命理師楊登嵙說，今年乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」，在民俗信仰中，意味可能在新的一年面臨意外、車禍、血光、官訟、破財等是非，另外民眾姓名裡，若部首裡有藏蛇、藏豬部首，也需要留意。

楊登嵙說，藏蛇部首包括之、弓、廴、虫、巳、几、六，例如芝、逢、進、達、遠、邁、強、弘、起、芃；藏豬部首有亥、豕，例如核、家、豪、緣、象等。

楊登嵙說，沖犯太歲生肖，以及姓名中有藏蛇、藏豬部首民眾，在今年需要留意，出門行車注意安全，不酒後開車，遵守相關法規，不從事危險活動，投資也要保守，不要躁進，遵行「步步為營」的原則，也不要因貪心誤信歹徒詐騙陷阱，即可平安度過今年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 安太歲 春節 生肖 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

生肖屬蛇過春節 靈鷲山免費領法財一桶金

2025尾牙旺季來了！「開運五招」做好做滿…大獎是你的

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」！命理師：不丟恐破財傷運

四生肖「養生達人」！健康長壽福氣滿滿 …狗樂觀、他及時行樂

相關新聞

2025蛇年「兩生肖」犯太歲 姓名有這些部首謹記步步為營

今年2025年歲次是乙巳年，生肖屬蛇、豬犯太歲，需要注意破財、官非等意外，命理師楊登嵙說，另外按照民俗習慣，若姓名裡有藏...

迎金蛇年！7-ELEVEN 16款LINE貼圖免費下載

統一超（2912）旗下7-ELEVEN推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖。7-ELE...

春節連假國5雪隧恐湧車潮 當「路隊長」吃罰單並公布車牌

春節連續假期即將到來，高速公路局表示，國道5號雪山隧道因假期間交通量大，且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞。在不...

刮刮樂中獎不開心！擺攤阿婆一秒拿走不還 網傻眼：熟練到像慣犯

臨近春節，民眾多少都會買張彩券、刮刮樂試手氣，不過有人向路邊個人販售的阿婆購買刮刮樂，雖然幸運中獎，卻因阿婆強制將紙卡收走而心情不佳，懷疑獎金被吃掉一部分，勸大家買完自己要多看兩眼，或找機器兌獎的店面

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」！命理師：不丟恐破財傷運

農曆新年就快到了，不少人都會趁年前大掃除，整理居家環境，準備迎接新年。命理師楊登嵙說，大掃除象徵除舊布新，送走舊的、不好的「氣」，迎來新的「氣」，為了掃除過去的晦氣，大掃除時若發現家裡有9類東西，一定要馬上「斷捨離」，快快丟掉，避免在新的一年影響家運、財運。

2025過年圍爐必吃十大人氣年菜 「它」竟比佛跳牆更受歡迎

蘿蔔糕、蹄膀、魚蝦類全上榜！蛇年人氣年菜大盤點，過年圍爐照這份清單吃，不會有雷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。