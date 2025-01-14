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春節連假國5雪隧恐湧車潮 當「路隊長」吃罰單並公布車牌

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局也建議，春節連假尖峰時段，國5北向頭城往坪林可改走台9替代道路；國5南向石碇往坪林可改走縣道106乙接台9替代道路。圖／高公局提供
高公局也建議，春節連假尖峰時段，國5北向頭城往坪林可改走台9替代道路；國5南向石碇往坪林可改走縣道106乙接台9替代道路。圖／高公局提供

春節連續假期即將到來，高速公路局表示，國道5號雪山隧道因假期間交通量大，且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞。在不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里者，可處以3000至6000元罰鍰，另外，雪隧北向路段針對低於時速65公里，且與前車間距大於100公尺的小客車（大客車間距大於150公尺）進行示警，並顯示車號及車速。

高公局指出，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26至27k、20至21k及18至19k內外車道共6處。經統計去年通過雪山隧道北向車流量約1092萬輛次，慢速車示警約19.4萬次，約占1.78%；去年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1000次，約占4.6%，顯示連假期間未依速限適當加速車輛更加劇。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里的車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以3000至6000元罰鍰。國道公路警察局也於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締。

另外，高公局也建議，春節連假尖峰時段，國5北向頭城往坪林地區民眾，可改走台9替代道路；國5南向石碇往坪林地區民眾，可改走縣道106乙接台9替代道路以避開國5壅塞車流。

交通管制 國道 春節 罰單 車潮 農曆過年

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