刮刮樂中獎不開心！擺攤阿婆一秒拿走不還 網傻眼：熟練到像慣犯

臨近春節，民眾多少都會買張彩券、刮刮樂試手氣，不過有人向路邊個人販售的阿婆購買刮刮樂，雖然幸運中獎，卻因阿婆強制將紙卡收走而心情不佳，懷疑獎金被吃掉一部分，勸大家買完自己要多看兩眼，或找機器兌獎的店面購買比較保險。

原PO在Dcard發文抒發心情，表示近日在菜市場遇到手臂截肢的阿婆在賣刮刮樂，本著幫助的心情向她購買，結果卻很不愉快。她向對方購買200元面額的刮刮樂，對方手上明明用夾子夾了一整疊，卻不讓她選，而是從包包裡隨便抽一張給她，她在刮開的過程中更是不斷地催促她動作快。

她刮完後，阿婆立刻問她「有沒有中、中多少」，她來不及認真看便回答「應該是200元」，刮刮樂就被阿婆拿走檢查，看完之後就直接給她200元後就收進包包，原PO想拍照也被以「包包是放現金的地方，很亂找不到」為由拒絕。

事後原PO回想，她購買的刮刮樂除了上下對號，還要再刮出下方獎金，但當時阿婆叫她「刮開上面就好」，因此也不確定最後中獎金額是否就是200元。她後悔表示，應該要自己看仔細、對完後再給阿婆，這次就當買教訓。

網友看完也傻眼表示「因為上面刮開就有三個英文可以對獎了…這阿婆熟練到像是慣犯了」、「刮刮樂要直接帶走去彩券行兌獎」、「其實那個東西是你花錢買的應該是屬於你的才對，還沒兌獎之前她都不可以拿走」。

有人分享相同經驗「家人有買過路邊的刮刮樂，刮完中1000阿婆說沒中獎」、「我也遇過被騙，中1400，對方騙我只中200」、「我也有遇過耶。買路邊的，我中200他硬搶說沒中…他真的死命搶走說沒中耶，超傻眼雖然我也是硬拿回來了」、「這種的我買完都會跟他說要回家再刮，不然中獎有的會拜託再換一張，堅持換現金就擺一組臉」。

內行網友也建議，購買刮刮樂前，可以先下載台灣彩券公司的APP，自己掃一下就知道中多少，不用擔心被騙；若是在路邊購買，也要注意彩券背面左上角的期限，小心買到過期的刮刮樂。