蛇年將至！想趕走舊年厄運避免霉運上身 這些「除夕禁忌」不可不知

蛇年將至！除夕是農曆年的最後一天，也是辭舊迎新的重要日子，因此除夕這天的習俗禁忌非常講究，這些禁忌反映了人們對新年的美好期望和對傳統文化的尊重。

但現代生活中可以根據個人情況靈活調整，重點是和家人一起度過歡樂的時光，目的是祈求新的一年能夠平安順遂。

除夕貼春聯迎新春，示意圖。（中新社） 聯合報資料照片

以下是一些常見的除夕禁忌：

1. 不說不吉利的話

除夕要避免說「死」、「壞」、「窮」等負面或不吉利的話，以免帶來不好的預兆。

2. 不與人爭吵

除夕是一家團聚的日子，應避免與親友或他人爭吵，保持和睦，寓意來年家庭和諧、生活順利。

3. 不可打碎東西

打碎東西被認為是不祥之兆，若不小心打碎，可以說「歲歲平安」來化解。

4. 不欠債或討債

除夕前應償還欠款，因為欠債跨年被認為不吉利，可能意味著來年財務壓力持續。

5. 不過量清潔

除夕當天大掃除應在白天完成，避免晚上掃地、倒垃圾，因為這可能被視為將財運和福氣掃掉。

6. 不吃光食物

年夜飯的菜肴應該有所剩餘，寓意「年年有餘」，因此不要把所有食物吃光。

7. 不剪頭髮

傳統認為「髮」與「發」同音，剪髮等於剪掉財運，應避免除夕剪髮。

8. 不穿破舊或黑白衣物

除夕要穿新衣服，避免穿破舊衣物或黑白色衣物，因為這些顏色與喪事相關，容易招來霉運。

9. 不睡懶覺

除夕白天不應睡懶覺，寓意新的一年要精神飽滿，積極迎接挑戰。

10. 不隨意殺生

除夕這一天應少動刀，避免殺生，象徵新的一年多行善事，福報不斷。

11. 不隨意熄火

煮飯時爐火不能隨意熄滅，特別是在烹飪年夜飯時，熄火被認為是不吉利的象徵。

12. 不提前睡覺

除夕要「守歲」，寓意為父母延壽，並且迎接新的一年，睡得太早被認為對長輩不敬。

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