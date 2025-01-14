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年前大掃除必丟「9類晦氣物品」！命理師：不丟恐破財傷運

聯合新聞網／ 綜合報導
年前大掃除示意圖。圖／AI生成
年前大掃除示意圖。圖／AI生成

農曆新年就快到了，不少人都會趁年前大掃除，整理居家環境，準備迎接新年。命理師楊登嵙說，大掃除象徵除舊布新，送走舊的、不好的「氣」，迎來新的「氣」，為了掃除過去的晦氣，大掃除時若發現家裡有9類東西，一定要馬上「斷捨離」，快快丟掉，避免在新的一年影響家運、財運。

9類大掃除時必丟的NG東西如下：

一、破碗、破杯、破盆

居家若有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，會容易釀意外及破財危機。

二、枯死植物：

居家若有枯死植物要盡快連根拔除，植物的枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥：

過期的藥可能已變質，若再服用會傷身。快檢查居家是否有過期或不吃的藥，請馬上丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物：

過期的食物可能已變質，甚至滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，食物的腐敗之氣，也可能引發健康出狀況及運勢下滑。

五、長期損壞的家電：

家電若有損壞，就要立即拿去修繕，若長期堆積損壞不修的家電，會造成衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶：

老舊絨毛娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛、產生藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊報紙、雜誌、型錄：

過期的書報雜誌、型錄沒有保存價值，請快丟棄，大量紙張在在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，影響家人健康狀況，運勢下滑。

八、破損老舊、多年不穿的衣服：

破洞、老舊不穿的衣服，容易產生破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、任何看了心情會不好的物品：

所謂觸景傷情，看一眼就會讓人「心情會不好」的物品，建議都丟了吧！像是劈腿渣男的物品等會產生負能量物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 大掃除 斷捨離 春節 蛇年 農曆過年

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