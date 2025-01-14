聽新聞
0:00 / 0:00
年前大掃除必丟「9類晦氣物品」！命理師：不丟恐破財傷運
農曆新年就快到了，不少人都會趁年前大掃除，整理居家環境，準備迎接新年。命理師楊登嵙說，大掃除象徵除舊布新，送走舊的、不好的「氣」，迎來新的「氣」，為了掃除過去的晦氣，大掃除時若發現家裡有9類東西，一定要馬上「斷捨離」，快快丟掉，避免在新的一年影響家運、財運。
9類大掃除時必丟的NG東西如下：
一、破碗、破杯、破盆
居家若有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，會容易釀意外及破財危機。
二、枯死植物：
居家若有枯死植物要盡快連根拔除，植物的枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。
三、過期或不吃的藥：
過期的藥可能已變質，若再服用會傷身。快檢查居家是否有過期或不吃的藥，請馬上丟棄，以免誤食，引發健康問題。
四、過期的食物：
過期的食物可能已變質，甚至滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，食物的腐敗之氣，也可能引發健康出狀況及運勢下滑。
五、長期損壞的家電：
家電若有損壞，就要立即拿去修繕，若長期堆積損壞不修的家電，會造成衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。
六、老舊娃娃、人偶：
老舊絨毛娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛、產生藥物不斷、犯小人、靈異現象。
七、舊報紙、雜誌、型錄：
過期的書報雜誌、型錄沒有保存價值，請快丟棄，大量紙張在在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，影響家人健康狀況，運勢下滑。
八、破損老舊、多年不穿的衣服：
破洞、老舊不穿的衣服，容易產生破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。
九、任何看了心情會不好的物品：
所謂觸景傷情，看一眼就會讓人「心情會不好」的物品，建議都丟了吧！像是劈腿渣男的物品等會產生負能量物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言