2025過年圍爐必吃十大人氣年菜 「它」竟比佛跳牆更受歡迎

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過年團圓相聚 人氣年菜大盤點

隨著2025年農曆春節的腳步逼近，各地年味漸濃，家家戶戶也開始忙著置辦年貨，為即將來臨的佳節做足準備。除了除舊布新和包壓歲錢外，圍爐餐桌上的年菜也再次成為大家關注的焦點。年菜不僅代表著一個家庭的年味，也蘊含著各種吉祥的寓意，像是象徵富貴的「蹄膀」，或是代表福壽雙全的「佛跳牆」，這些帶有好兆頭的菜色經常會出現在年夜飯的餐桌上，成為家人們團聚的象徵。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，曾於2023年初調查過必吃和討厭的年菜，今年再度盤點網路討論度最高的十大經典年菜。究竟哪些年菜最受矚目，成為春節圍爐的最佳首選呢？

No.10 湯圓｜團圓歡聚

在華人文化中，湯圓因其圓滾滾外型而有著團圓的寓意，所以每年春節的圍爐菜色總少不了它的存在。不管是鹹湯圓、甜湯圓還是炸湯圓，這一顆顆紅白相間的湯圓不僅帶來味蕾的享受，更承載著家庭和睦與圓滿的深厚意義，尤其是與家人一同品嚐時，那份溫馨感更是無價的。網友紛紛留言表示「過年沒吃個湯圓感覺就不對勁」、「我家過年都會炸湯圓，一上桌一掃而空」、「我媽每年都會煮一大鍋湯圓，好吃。」

No.9 蘿蔔糕｜好彩頭

蘿蔔糕可說是春節餐桌上的經典菜餚之一，農曆新年總免不了要吃塊蘿蔔糕來討個吉利，預示未來一年事事順利、運勢亨通。無論是過年拜拜或送禮，象徵好彩頭的蘿蔔糕總是人氣首選年菜，也讓圍爐更增添年味與喜氣。傳統的蘿蔔糕多以白蘿蔔和在來米粉揉合製成，或蒸煮、或油煎、或油炸，每一種料理方式都能帶來不同的口感與風味，而在不同地區，還會加入各種不同的配料，像是臘肉、香菇或蝦米等來增添口味變化。不少網友表示，蘿蔔糕絕對是春節圍爐時必吃的佳餚之一，也是從小吃到大的經典好滋味，「小時候過年前都會跟阿嬤一起做菜頭粿，超懷念」、「從我有記憶起，每年圍爐的餐桌上都會有蘿蔔糕」、「過年就是要吃爆菜頭粿」。

No.8 蹄膀、豬腳｜大富大貴

說到過年必備的年菜，怎麼能少了象徵富貴的滷蹄膀和豬腳呢？菜色大器、又不失年味，正如俗話說「吃豬腳添福壽、吃腿庫補財庫」，如此寓意極佳的蹄膀和豬腳，自然成為備受歡迎的人氣菜餚。滷至外皮軟嫩、入口即化的蹄膀，搭配上爽脆入味的筍絲，讓人每一口都好下飯。其團狀外形不只有大富大貴的寓意，也有闔家團圓的象徵，網友大推是開運必吃的年菜，「吃團圓飯就是要有蹄膀才叫過年」、「不用選，蹄膀絕對是過年必備」、「最愛吃肥嫩Ｑ彈的腿庫，根本白飯小偷」；不過，也有部分網友表示排斥「每年過年看到蹄膀都覺得好油膩」、「今年可以不要再端蹄膀出來了嗎？吃披薩過年也很好啊！」

No.7 年糕｜年年高升

年糕又名「甜粿」，是團圓飯中最常見的一道年菜，它在工作和學業方面都象徵著「年年高升」的好兆頭，因此被許多人視為過年必吃的吉祥食物。除夕夜，長輩通常會準備年糕祭祖拜神，甚至還衍生出一首年粿民謠：「甜粿過年，發粿發錢；菜包包金，蘿蔔粿（菜頭粿）吃點心。」而甜粿也可說是年菜中少見的甜食，有著讓大家「吃甜甜過好年」的寓意，還被不少網友點名為最具代表性的年菜之一，「過年最期待的就是吃雞蛋煎年糕，我一次吃半條都沒問題」，「年糕包餛飩皮油炸超讚，愛死這味」、「好懷念甜粿，小時候過年超常吃。」

No.6 水餃｜招財進寶

水餃因外型酷似元寶，所以在年菜中具有「招財進寶」的美好寓意。每逢春節前夕，不少家庭都會號召一家老小團聚在一起包水餃，藉此凝聚家庭成員的向心力。在傳統習俗中，有些家庭還會將1元硬幣包入餃子裡，若吃到藏有錢幣的水餃則代表來年會發大財。不過，因食安問題，現代則多以金幣巧克力或是其他替代原料取代硬幣。作為過年圍爐必備的水餃，不只料理方便又快速，還象徵著財源滾滾的好兆頭，因此成為許多婆媽心中的年菜首選，網友們也留言表示「我家沒圍爐習慣，水餃很方便」、「水餃外型很討喜，不管煮、炸都好吃」、「水餃+1，雖然平時常吃，但它真的方便快速。」

No.5 蝦子｜長命百歲

蝦子不僅能為年菜中增添一抹喜氣的色彩，也因其長鬚和彎身外型像極了老人，而有著「長命百歲」的象徵。此外，蝦子熱量低，含有多種維生素，其蝦紅素更具有超強大的抗氧化能力，因此成為春節常見的年菜之一；無論是清蒸、油炸還是煎炒，都能變化出各種不同美味的料理，像是蒜蓉蒸蝦、炸蝦、蒜香椒鹽蝦、藥膳醉蝦等，每一道都為年夜飯增添不少色香味。「海鮮控的我，年菜一定是大推蝦子啦」、「鮮蝦粉絲煲好吃又下飯，過年最愛吃這道」、「我們家去餐廳圍爐都點大蝦，長輩很愛。」

No.4 魚類｜年年有餘

在華人的觀念中，魚是吉祥的象徵，因「魚」與「餘」同音，意味著「年年有餘」，所以在圍爐餐桌上，魚類料理往往都被視為不可或缺的主菜。其中，又以白鯧最為討喜，取其諧音「昌盛」、「昌隆」之意，而年節前的白鯧價格通常會被哄抬得很高，因此也有不少人改用鱸魚、石斑魚、午仔魚等其他魚種替代。為了配合諧音年年有餘（魚）之意，作為年菜的魚是不可以被吃光的，其目的是希望透過把魚吃剩的動作，期許未來一年都能有盈餘。網友討論「過年的白鯧都超貴，所以我家都改買不知名的魚類，意思意思一下」、「現撈的白鯧，乾煎，不加調味，就相當美味」、「白鯧好好吃，尤其煎到恰恰的。」

No.3 烏魚子｜多子多孫

烏魚是台灣冬季的重要漁獲，其魚卵可製成烏魚子，可說是過年最應景的代表性年菜。因烏魚子價格不菲，因此又有「烏金」的美稱，代表多子多孫、子孫繁衍的寓意，也是長輩眼中最珍貴的年菜食材之一。最常見的吃法是，將切片的烏魚子搭配蘋果一起入口，細細咀嚼可感受到鹹香與果香在嘴裡交織，口感豐富又有層次，無論是作為年夜飯的一道主菜，還是送給親朋好友當伴手禮，烏魚子都成了農曆春節中必備的重要元素。不過，烏魚子也經常在網路上掀起兩派論戰，網友表示「一看到烏魚子就知道要過年了」、「烏魚子擺上桌好看又體面」、「我家用的很好吃，配蒜跟蘋果，很下飯。」另一派網友則認為「完全不懂烏魚子好吃在哪」、「難吃又貴，這個我不行欸。」

No.2 佛跳牆｜福壽雙全

佛跳牆是閩菜中的一道菜餚，又名「福壽全」。福州話「佛跳牆」的發音與「福壽全」相近，故兩者名稱互相通用。佛跳牆可說是一道具有濃厚文化底蘊的年菜，許多家庭在春節圍爐時總不吝於端出這道珍饈佳餚，其製作工序相當繁瑣，將鮑魚、干貝、芋頭、豬肉、香菇、蹄筋、參翅、瑤柱、花膠等各種上等食材一起熬煮而成，如琥珀般顏色的高湯更是靈魂精髓所在。佛跳牆不只用料豐富，還象徵著福壽雙全的好兆頭，因此成了圍爐餐桌上不可缺少的重要年菜。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看，本次調查的聲量高點是落在12月7日，因網紅在飯店吃播佛跳牆，提早感受年味，使得單日聲量衝破10,000筆。網友表示「真心覺得佛跳牆真的很好吃，如果沒吃到就很不像過年了」、「佛跳牆+1，過年最愛的菜色之一」、「我投佛跳牆，因為什麼料都有」；不過，也有網友持反面意見「我覺得佛跳牆是最莫名其妙的菜色」、「佛跳牆跟菜尾沒兩樣」、「佛跳牆，根本就是其他菜吃完之後，才會意思意思吃個一碗。」

No.1 圍爐火鍋｜團圓相聚

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，在這次春節年菜的大盤點中，討論度最高的年菜由台灣人最愛的火鍋拿下冠軍，它以69,367筆聲量獨占鰲頭。火鍋的最大魅力在於它的共享性，大家圍坐一桌，將各種新鮮的食材放入湯底中煮熟，在蒸氣瀰漫中吃鍋邊聊，不僅加深了彼此之間的情感聯繫，也讓人更能深刻感受到團聚的溫暖力量，因此火鍋在年菜中象徵著熱鬧與團圓。此外，相較於其他耗時費工的年菜，火鍋的烹飪方式相對簡單，特別適合大家庭或是大團體的聚會，也難怪成為不少家庭必備的年夜飯首選。而它也可說是一道幾乎無負評的超人氣年菜，網友表示「過年必吃火鍋，才有圍爐氣氛」、「我家的火鍋都從除夕吃到開工，每年都要連吃好幾天」、「冷颼颼的天氣還是在家吃鍋最好」、「過年吃火鍋最棒了，自己想吃什麼就丟什麼。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月03日至2025年01月01日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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