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台中一中商圈迎新春 24日起舉辦17天市集 一起高呼「team taiwan」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一中街商店管理委員會主任委員陳信志（中）說，24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」。圖／一中街商店管理委員會提供
台中市一中街商店管理委員會主任委員陳信志（中）說，24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」。圖／一中街商店管理委員會提供

春節將至，台中市一中商圈24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」，讓民眾感受濃厚的新春氛圍。棒球12強冠軍球員潘傑楷也將在25日(六) 下午3時的尊賢大樓前廣場開幕時現身代言，除了與民眾互動，也會送上親筆簽名球；歡迎民眾一起前往熱血高呼「team taiwan」。

開幕當天，市府會在現場發送「限定紅包」888份，為活動揭開序幕。現場還準備了豐富的大型摸彩活動，參與民眾，有機會獲得50吋大電視與30吋行李箱等超值好禮。

同時，一中商圈因參與「夜市王」節目獲得佳績，當天也特別頒獎感謝參與的9家店家，感謝他們為一中商圈創造出更大量的IP行銷與流量。深獲年輕人喜愛的「南西肯恩」樂團傍晚5時也將登場演出，為開幕日畫下美好結尾。

一中商圈商店管委會主任委員陳信志說，他們也推出「蛇舞好運翻翻牌」互動遊戲，民眾只需完成指定任務以及與一中商圈相關問題的翻牌挑戰，即可獲得50元消費券，憑券可到配合店家消費。另外，若活動期間在商圈會員店消費滿100元，即可獲得摸彩序號券，參加滿額登入抽，有機會在活動最後一天抽出壓軸的「iphone16」2台以及多項精美禮品。

一中商圈在活動期間匯聚眾多攤商，讓民眾可逛、好買，提供多重購物體驗。因一中商圈是台中最多公車線路抵達的商圈，因此鼓勵大家多搭乘大眾運輸工具，避免困在路上或停車場中等候。

台中市一中街商店管理委員會主任委員陳信志（右）說，24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」。圖／一中街商店管理委員會提供
台中市一中街商店管理委員會主任委員陳信志（右）說，24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」。圖／一中街商店管理委員會提供
台中市一中街商店管理委員會主任委員陳信志（右三）說，24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」。圖／一中街商店管理委員會提供
台中市一中街商店管理委員會主任委員陳信志（右三）說，24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」。圖／一中街商店管理委員會提供

春節 蛇年 農曆過年

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