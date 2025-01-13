台中一中商圈迎新春 24日起舉辦17天市集 一起高呼「team taiwan」

春節將至，台中市一中商圈24日(五)起至2月9日（日），將一連舉辦為期17天的「2025蛇來一中‧舞春市集」，讓民眾感受濃厚的新春氛圍。棒球12強冠軍球員潘傑楷也將在25日(六) 下午3時的尊賢大樓前廣場開幕時現身代言，除了與民眾互動，也會送上親筆簽名球；歡迎民眾一起前往熱血高呼「team taiwan」。

開幕當天，市府會在現場發送「限定紅包」888份，為活動揭開序幕。現場還準備了豐富的大型摸彩活動，參與民眾，有機會獲得50吋大電視與30吋行李箱等超值好禮。

同時，一中商圈因參與「夜市王」節目獲得佳績，當天也特別頒獎感謝參與的9家店家，感謝他們為一中商圈創造出更大量的IP行銷與流量。深獲年輕人喜愛的「南西肯恩」樂團傍晚5時也將登場演出，為開幕日畫下美好結尾。

一中商圈商店管委會主任委員陳信志說，他們也推出「蛇舞好運翻翻牌」互動遊戲，民眾只需完成指定任務以及與一中商圈相關問題的翻牌挑戰，即可獲得50元消費券，憑券可到配合店家消費。另外，若活動期間在商圈會員店消費滿100元，即可獲得摸彩序號券，參加滿額登入抽，有機會在活動最後一天抽出壓軸的「iphone16」2台以及多項精美禮品。