總獎金逾98億元 台彩推春節期間限定五款新刮刮樂

台灣彩券公司今日推出「1200萬大吉利」、「財神發紅包」、「金蛇報喜」、「黃金滿屋」、「聚寶盆」共5款新春應景刮刮樂新品，要讓民眾歡樂刮獎迎金春。

台彩指出，「1200萬大吉利」每張售價1000元，頭獎1200萬元共有6個，總中獎率70%；「財神發紅包」每張500元，頭獎500萬元共有8個；「金蛇報喜」及「黃金滿屋」每張售價均為200元，「金蛇報喜」總中獎率約50.35%，平均每兩張就有一張中獎，最高獎金10萬元多達600個；「黃金滿屋」頭獎200萬元共有9個；「聚寶盆」每張售價100元，頭獎50萬元共有8個；5款新品總獎項超過1,683萬個，總獎金逾98億元。

台彩表示，「1200萬大吉利」頭獎獎金為同面額刮刮樂最高，只在春節前限定推出，是不少民眾新春過年必選的刮刮樂，頭獎1200萬元共有6個，100萬元共有175個，總中獎率高達70%；「財神發紅包」票面上喜氣洋洋的財神爺發送紅包跟金銀財寶，應景討喜又充滿財富感，頭獎500萬元共有8個，總獎金超過21億元，總中獎率40.72%。

每張200元的「金蛇報喜」及「黃金滿屋」獎項規劃與玩法各具特色，「金蛇報喜」總中獎率50.35%，最高獎金10萬元多達600個，「黃金滿屋」為廣受民眾喜愛的益智延長型玩法遊戲，票面上滿滿金磚堆砌而成的黃金屋耀眼炫目，頭獎200萬元共有9個，總中獎率33.31%；「聚寶盆」票面上財神手捧元寶笑臉來送財，頭獎50萬元共8個，500元（含）以上獎項超過27萬個，總中獎率33.05%。