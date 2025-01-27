4生肖偏財運紅到發紫！彩券行內幕曝光 親揭刮刮樂6項NG行為

蛇年春節來臨，許多人喜歡趁著年節試試手氣，而刮刮樂更是既能做公益又有機會小賺一筆的熱門選擇。聯合新聞網整理了民俗專家與彩券行店員的建議，供讀者參考他人的兌獎經驗。不過還是要提醒大家，適度娛樂即可，切勿過度投入，以免荷包受損！

4生肖掌握時機 偏財運紅到發紫

《搜狐網》命理專欄特別提到2025年有4個生肖在1月將迎來好運降臨，不僅正財運旺盛，偏財運也紅到發紫，上榜的朋友千萬別錯過這絕佳的機會，好好掌握時機吧！

▍生肖蛇 生肖蛇的人，將迎來貴人運爆發，昔日困境將會一一解除，各項事業發展如沐春風，尤其在事業上會遇到貴人提攜，有望獲得升職加薪的機會。財運方面，偏財運特別旺盛，投資理財都有機會迎來不小收穫。 ▍生肖牛 屬牛的人在1月將迎來難得的良機，事業上因貴人相助而如虎添翼。特別是從事銷售、管理或創意相關工作的人，更容易抓住機會脫穎而出。財運方面，正財運表現突出，工作收入穩步上升，前景可期！ ▍生肖兔 屬兔的人在1月迎來事業黃金期，之前的努力終於迎來回報，不論是創業還是職場，都可能收穫意料之外的好消息。財運方面，不僅薪資穩步提升，還有機會獲得額外的意外之財！ ▍生肖虎 屬虎的人在1月將迎來轉運良機，事業上大有可為，特別是有意跳槽或轉換跑道的人，終於等到了最理想的時機。財運方面同樣亮眼，正職收入穩步提升，而從事副業的人則有望迎來收入的大幅增長！

刮刮樂避免犯的6項NG行為

此外，刮刮樂種類繁多，讓人眼花繚亂、不知該從哪一款下手嗎？一名彩券行店員曾在Dcard分享多年觀察心得，根據她的經驗，列出6項NG行為，希望大家可以遵守，讓買彩券的隊伍更順利，更能快速兌獎。

一、不要只用眼睛兌獎 客人總是反應不確定中獎金額，是不是自己看錯？其實可下載台彩app兌獎，就沒有看錯的問題。 二、不確認兌獎螢幕 為了保障客人的權益，再三提醒要看小螢幕確認金額，若是怕有第三隻手，可以一張張給店員並且確認螢幕。 三、不要都兌獎完畢才請店員歸還刮刮樂 在兌獎的時候，電腦會有按鈕選擇是否要「確定兌獎」，按下去就會跑出收據，彩券就不可以還回去了，因此請在一開始就說清楚。 四、刮刮樂尚未結帳前不要拿離開桌面 因為彩券每天都要盤點，如果遺失要自掏腰包賠償。 五、刮刮樂不要自己撕掉 一是有撕破的可能性、二是也能給員工確認是否有兩張黏在一起的可能性，雙方都有保障。 六、建議可以先問店員最高號碼是到幾號，再挑喜歡的號碼 刮刮樂的序號會依照面額不同，出的最高號碼也會有所不同。

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