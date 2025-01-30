每年必吃！過年懷舊零食大盤點 這款公認難吃卻承載美好願望

說到過年，最開心的一定是小朋友，不但能放假、拿紅包，還有各式好吃的零食，其中有不少還是「過年限定款」。本文盤點了幾項經典的懷舊零食，看看哪一款才是你的最愛，能帶你一秒憶起童年好時光。

一、生仁

生仁示意圖。圖／聯合報系資料照

紅白兩色的生仁也叫「天公豆」，是最經典的過年零食之一。生仁其實就是炒熟的花生包上紅色或是白色的糖衣，看上去就像外表凹凸不平的小球。

因為與「生人」諧音，吃生仁有希望家中人丁興旺的含意。此外，花生要剝殼才能吃，也有預示來年脫胎換骨的意味。

二、寸棗

寸棗（左上）、冬瓜條糖（右下）示意圖。圖/聯合報系資料照

寸棗又叫春棗，因外型像棗樹枝而得名。傳統的寸棗，是由糯米粉混合水調成麵糰，切成一寸長的條形後再去油炸，接著再裹上糖粉或糖漿。

俗話說「吃寸棗，年年好」，甜蜜的寸棗也象徵來年的好運氣。不過也有人認為寸棗的外型類似男性的生殖器，因此包含了求子的寓意。

三、冬瓜糖

冬瓜糖是將冬瓜去籽之後切條，再加糖熬煮，晾乾後撒上糖粉做成的，它除了是過年的傳統零食之外，也是老婆餅及一些喜餅的內餡材料。

冬瓜糖因為諧音的關係，有「好年冬」的寓意。也有人解釋，冬瓜在剖開後有許多冬瓜子，因此象徵著子孫綿延、福壽綿延。

四、麻粩

麻粩示意圖。圖/聯合報系資料照

麻粩是先用芋頭加上糯米蒸熟，再切成塊狀或條狀進行油炸，使其變得蓬鬆，最後裹上糖漿和花生粉，外脆內鬆十分涮嘴。也有裹上爆米花的版本，叫做米粩。

因為麻粩的「粩」與「老」同音，因此大家希望吃了之後可以長壽，也有俗話說「吃粩活到老老」。

五、麥芽糖餅

麥芽糖餅示意圖。圖／聯合報系資料照

兩片香脆的餅乾夾著甜甜的麥芽糖，吃進嘴是鹹甜鹹甜的滋味。這款簡單的零食是不少人的兒時記憶，吃到後來麥芽糖都黏在牙齒上，想要清理乾淨還要花費一番功夫，但這也不失為這款零食的樂趣所在。

六、造型巧克力

金幣巧克力。圖／聯合報系資料照

說到過年的零食怎麼少得了各式各樣的巧克力呢！每到過年家中一定會出現各種金幣、金元寶造型的巧克力，它們喜慶的造型承載著大家希望來年能財源滾滾的美好願望。

但這些巧克力雖然造型好看，吃起來卻令人不敢恭維，有一種「假巧克力味」，慶祝意義遠大於食用意義。

七、鮪魚糖

鮪魚糖示意圖。圖／讀者提供

相信許多人小時候看到鮪魚糖，都是被其繽紛的包裝吸引。想不到打開包裝放入嘴裡傳來的卻不是甜味，而是濃濃的海鮮味。有人喜歡它特別的鮮味，會將其作為下酒小零食，但如果是害怕吃魚的人，一定會在第一口就被嚇到。