要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

年節期間，誰不希望福氣臨門，順心如意，過個吉祥如意的好年，但有幾個生肖在這段時間，卻要非常注意，以免凶運干擾，破壞了好時節，一起看看，是哪幾個生肖需要特別小心。

第三名：馬

性格倔強的馬寶寶，做起事情來勇往直前，剛毅果決，面對困難跟挑戰都不會輕易退縮，擁有相當強的堅持信念，但也因為個性較為急躁，在年節這段時間，容易有車關發生，要多加注意，可以將自己的姓名及生日寫在黃紙上，燒化後拌隨粗鹽，再灑於自己的交通工具上，能夠化解一些厄運，但最重要的還是不要搶快，遵守交通規則，才是最根本的方法。

第二名：龍

聰明有才氣的龍寶寶，擁有強烈的進取心，在事物的追求上，能夠專心致力，好學不倦，也因為這樣的好勝心，讓龍寶寶能夠不斷地向上爬升，開啟一片新天地，在春節這段時間，龍寶寶容易有卡陰犯煞的情況，要避免出入陰氣較重的地方，盡量少去山林間旅遊，若必須前去，回家時可用鼠尾草或艾草等避邪植物，泡水後從頭到腳沖下，能夠驅除邪煞。

第一名：狗

狗寶寶有著吃苦耐勞的性情，而且續航力超強，能夠克服長久的困難挑戰，一步步的往目標邁進，他們意志堅定且忠實可靠，是最好的合作夥伴，在春節這段期間，容易與人發生衝突，產生口舌是非，最好是多忍讓，克制自己衝動的脾氣，自然能夠化解，也可用桂圓、紅棗及紅糖熬成湯，每天喝一碗，提醒自己嘴巴要甜一點，多說好話，不僅能躲過凶運，還能帶來好運。

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