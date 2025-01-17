好運擋不住！春節前「3生肖」抽到上上籤 雞獎金豐收、猴貴人相助、它升職加薪

新春即將到來，在春節前的這段時間，是為今年做最後努力的時候了，有幾個生肖在這最後衝刺中，能夠好運加持，飛上枝頭，為今年寫下最完美的結局，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

最喜歡侃侃而談的雞寶寶，聰明靈活，腦子裡總有許多不同的想法跟新點子，也很善於溝通，雖然有時候會嘮嘮叨叨，但只要言之有物，還是能夠說服他人，在春節前，自身的魅力值不斷上升，能夠受到大家的喜愛，說起話來也能吸引到他人注意，如果是從事業務工作者，一定要把握這段間，能夠談成好幾筆大合約，讓你帶著滿滿的業績獎金，過個豐收的好年。

第二名：猴

猴寶寶的個性起伏不定，時而溫和，時而暴躁，但又八面玲瓏，知道識時務者為俊傑，懂得在不同場合中扮演什麼樣的腳色，在春節前這段時間，觀察力特別敏銳，能夠清楚明白接近什麼人、做什麼事，對自己是最有利的，但記得嘴巴要甜一點，身段柔軟些，只要願意去嘗試，很快就會得到貴人幫助，讓自己實現圓夢計畫，美夢成真的過個如意年。

第一名：牛

內向而又不擅於表達的牛寶寶，常讓人感覺到不易親近，難以溝通，不懂幽默的印象，但是他們其實是溫和有禮，藏著一顆善良火熱的心，做事情又充滿意志力，在春節前這段時間，牛寶寶的運勢不斷上揚，工作或學業上，都有突飛猛進，漸入佳境的跡象，趕快多運用天生擁有的堅定意志，持之以恆的努力，有望在工作上升職加薪，學業上金榜題名。

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