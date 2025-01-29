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從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

聯合新聞網／ 綜合報導
每到過年，從街邊店家到百貨公司都會不約而同地放起一些「年味十足」的背景音樂。圖／ingimage
每到過年，從街邊店家到百貨公司都會不約而同地放起一些「年味十足」的背景音樂。圖／ingimage

每到過年，從街邊店家到百貨公司都會不約而同地放起一些「年味十足」的背景音樂。這些賀歲歌有不少人是從小聽到大，本文盤點了幾首經久不衰的過年金曲，一起來看看哪首最洗腦。

一、《恭喜恭喜》

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜…」這首歌可謂是最經典的賀歲歌了，但其實它最初的目的並不是慶祝新年。

《恭喜恭喜》創作於1946年，由上海作曲家陳歌辛以筆名「慶餘」作曲，姚莉、姚敏演唱，是為慶祝抗日戰爭勝利而創作。歌詞中「經過多少困難，經歷多少磨練」、「多少心兒盼望，盼望春天的消息」都是在描寫當時中國人在抗戰時經歷的磨難，並期盼勝利到來。

由於《恭喜恭喜》歌詞的十分符合新年的情景，這首歌也被人們誤認為賀歲歌並廣為流傳。《恭喜恭喜》之後也有許多人翻唱，如鄧麗君也在1968年演唱了更加歡樂的版本，中國娃娃也在2002年進行了更現代的翻唱。

二、《拜年》

「七個隆咚鏘咚鏘，炮竹響連天」這句話如果讓你讀出來，很多人可能會舌頭打結，但是用唱的就完全沒問題了。

這首歌的原曲是由嚴華改編自東北民謠的《新對花》，在1956年經過改編之後才有了由林黛、嚴俊翻唱的《拜年》。但在1961年，國民黨政府在台灣首度編輯「查禁歌曲」目錄時，《拜年》被以「文詞粗鄙，輕佻嬉罵」為由查禁

雖然被查禁，但《拜年》還是廣受歡迎，甚至在1964年出現了由莊啟勝作詞，由文鶯、黃三元演唱的台語版本《歡喜過新年》。

三、《恭喜發財》

這首《恭喜發財》是1957年香港電影《酒色財氣》中的歌曲，由女演員葛蘭演唱。《酒色財氣》這部電影其實與新年完全無關，它主要講的是男主角想透過詐騙保險金挽救公司的故事。卻因為歌詞中「恭喜呀恭喜發呀發大財」喜慶意味十足，歌名「恭喜發財」也是常見祝福語，而慢慢轉變為賀歲歌。

四、《財神到》

說起最受人們歡迎的神，財神肯定是其中之一。這首由黃仁清作詞曲的《財神到》也是廣為傳唱。這首歌最早是由「旋風歌后」龍飄飄在1978年演唱的，但台灣人最熟悉的還是應該還是「偶像始祖」劉文正在1981年演唱的版本。

五、《新年快樂》

這首《新年快樂》由小虎隊和憂歡派對共同演唱，收錄於1989年1月10日發行的同名專輯中。這張專輯是小虎隊的首張音樂作品，他們也靠著這張專輯中的《新年快樂》及《青蘋果樂園》迅速走紅。

雖然是賀歲歌，但《新年快樂》與傳統賀歲歌不同，沒有直白地進行祝福，而是以輕快活潑的風格唱出年輕男女之間的曖昧，整首歌充滿青春的氣息。

六、《發財發福中國年》

財神來敲我家門，娃娃來點燈…這首在台灣耳熟能詳的賀歲歌，是由泰國女子團體「中國娃娃」所演唱，中國娃娃最初由陳冠樺和李曉燕於1999年在泰國組成，並在2001年《賀歲喔!喔!喔》專輯中收錄了這首歌。

七、《恭喜發財》劉德華

如果說「聖誕女神」瑪麗亞凱莉每年都會帶著《All I Want for Christmas Is You》「解凍」回歸，那麼劉德華則是一到過年就帶著「我恭喜你發財，我恭喜你精彩」重出江湖。

這首《恭喜發財》發行於2005年，是上述幾首賀歲歌中最年輕的，在華語地區具有超高知名度。劉德華於2005年在中國大陸的中央電視台春節聯歡晚會上演唱了這首歌，它還被媒體評為「年度最佳拜年歌」。

春節 蛇年 農曆過年

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