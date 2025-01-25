別只會蛇年行大運！2025蛇年吉祥話大全 精選88句讓你不詞窮「嘶嘶如意」

農曆新年到來，也是一年一度團聚的時刻！許多不見的家人親戚都會在這時聚在一起，或是到別人家拜訪、出門踏春，這時候不免來上一句「吉祥話」，祝福對方可以在新的一年事事順利、心想事成。

2025年為乙巳蛇年，也是青蛇年，蛇被視為龍的化身，因此又稱「小龍」。《聯合新聞網》為您整理過年88句吉祥話，無論是傳統的新年祝賀與外，萬用、順口或是諧音梗應有盡有，不管到什麼場合都可以派上用場，吉祥話小天才就是你！

🧧4字簡單不忘詞款

1、靈蛇獻瑞

2、金蛇狂舞

3、瑞蛇呈祥

4、金蛇報喜

5、蛇年大吉

6、祥蛇添福

7、蛇躍吉祥

8、蛇舞豐年

9、靈蛇送福

10、蛇來運轉

11、金蛇迎春

12、小龍賜福

13、金蛇吐祥

14、蛇年豐收

15、祥蛇賀歲

16、蛇喜迎門

17、蛇步青雲

18、蛇化為龍

19、蛇吞財寶

20、蛇年如意

🧧講一輩子也可以萬用款

1、新春大吉

2、萬事如意

3、吉星高照

4、恭喜發財

5、福如東海

6、壽比南山

7、財源廣進

8、步步高昇

9、喜氣洋洋

10、歲歲平安

11、事事順心

12、合家幸福

13、心想事成

14、花開富貴

15、錢財無數

🧧5字恐怕會忘記款

1、金蛇迎新春

2、靈蛇獻吉祥

3、瑞蛇送福來

4、金蛇報平安

5、蛇躍財源廣

6、祥蛇添福祿

7、金蛇送祥瑞

8、蛇舞慶豐年

9、靈蛇佑萬家

10、蛇年多順遂

11、金蛇賀新歲

12、祥蛇佑平安

13、蛇年添喜氣

14、瑞蛇降吉運

15、金蛇吐瑞氣

🧧不能放棄諧音款

1、嘶嘶(事事)如意

2、蛇(志)在必得

3、大展蛇(神)威

4、蛇(十)拿九穩

5、蛇(事)如所願

6、蛇(四)通八達

7、蛇(仕)圖大展

8、出(神)蛇入化

9、蛇(世)長久安

10、豐衣足蛇(食)

11、蛇(十)全蛇美

12、蛇(什)麼都順

13、魯蛇(Loser)翻身

14、蛇普來嘶（Surprise）

15、蛇巴拉西(日文素晴らしい，意思很優秀）

16、要蛇(什)麼有蛇(什)麼

17、有吐嘶有財(「有土斯有財)

🧧春聯最讚對句款

1、金蛇舞動迎春到，瑞氣呈祥賀歲來

2、靈蛇獻瑞千家福，瑞氣盈門萬事興

3、金蛇起舞開新運，紫氣東來展鴻圖

4、祥蛇送福臨萬戶，春風得意進千家

5、金蛇飛舞迎新歲，華夏同慶慶豐年

6、靈蛇吐珠福滿地，吉星高照財滿門

7、瑞蛇踏雪傳佳音，春風吹綠滿人間

8、金蛇獻瑞春光好，玉宇呈祥喜氣濃

9、蛇年添喜萬事順，春色滿園百花開

10、金蛇起舞迎新運，春雨如歌兆豐年

11、蛇吐瑞氣千門福，春滿乾坤四海歡

12、靈蛇佑世增祥瑞，百福臨門賀豐年

13、祥蛇送福盈門喜，瑞雪兆豐四季春

14、蛇舞祥雲迎紫氣，春回大地報平安

15、靈蛇獻寶添財運，喜氣洋洋賀豐年

🧧閩南語可以加錢款

1、想蛇麼，有蛇麼(想什麼，有什麼)

2、蛇麼攏賀(什麼都好)

3、蛇麼攏毋驚(什麼都不怕)

4、蛇覓龍發(什麼都發)

5、壞事龍總去，好運蛇進來(壞事去，好運來)

6、蛇來蛇去都如意(轉來轉去都如意)