別只會蛇年行大運！2025蛇年吉祥話大全 精選88句讓你不詞窮「嘶嘶如意」
農曆新年到來，也是一年一度團聚的時刻！許多不見的家人親戚都會在這時聚在一起，或是到別人家拜訪、出門踏春，這時候不免來上一句「吉祥話」，祝福對方可以在新的一年事事順利、心想事成。
2025年為乙巳蛇年，也是青蛇年，蛇被視為龍的化身，因此又稱「小龍」。《聯合新聞網》為您整理過年88句吉祥話，無論是傳統的新年祝賀與外，萬用、順口或是諧音梗應有盡有，不管到什麼場合都可以派上用場，吉祥話小天才就是你！
🧧4字簡單不忘詞款
1、靈蛇獻瑞
2、金蛇狂舞
3、瑞蛇呈祥
4、金蛇報喜
5、蛇年大吉
6、祥蛇添福
7、蛇躍吉祥
8、蛇舞豐年
9、靈蛇送福
10、蛇來運轉
11、金蛇迎春
12、小龍賜福
13、金蛇吐祥
14、蛇年豐收
15、祥蛇賀歲
16、蛇喜迎門
17、蛇步青雲
18、蛇化為龍
19、蛇吞財寶
20、蛇年如意
🧧講一輩子也可以萬用款
1、新春大吉
2、萬事如意
3、吉星高照
4、恭喜發財
5、福如東海
6、壽比南山
7、財源廣進
8、步步高昇
9、喜氣洋洋
10、歲歲平安
11、事事順心
12、合家幸福
13、心想事成
14、花開富貴
15、錢財無數
🧧5字恐怕會忘記款
1、金蛇迎新春
2、靈蛇獻吉祥
3、瑞蛇送福來
4、金蛇報平安
5、蛇躍財源廣
6、祥蛇添福祿
7、金蛇送祥瑞
8、蛇舞慶豐年
9、靈蛇佑萬家
10、蛇年多順遂
11、金蛇賀新歲
12、祥蛇佑平安
13、蛇年添喜氣
14、瑞蛇降吉運
15、金蛇吐瑞氣
🧧不能放棄諧音款
1、嘶嘶(事事)如意
2、蛇(志)在必得
3、大展蛇(神)威
4、蛇(十)拿九穩
5、蛇(事)如所願
6、蛇(四)通八達
7、蛇(仕)圖大展
8、出(神)蛇入化
9、蛇(世)長久安
10、豐衣足蛇(食)
11、蛇(十)全蛇美
12、蛇(什)麼都順
13、魯蛇(Loser)翻身
14、蛇普來嘶（Surprise）
15、蛇巴拉西(日文素晴らしい，意思很優秀）
16、要蛇(什)麼有蛇(什)麼
17、有吐嘶有財(「有土斯有財)
🧧春聯最讚對句款
1、金蛇舞動迎春到，瑞氣呈祥賀歲來
2、靈蛇獻瑞千家福，瑞氣盈門萬事興
3、金蛇起舞開新運，紫氣東來展鴻圖
4、祥蛇送福臨萬戶，春風得意進千家
5、金蛇飛舞迎新歲，華夏同慶慶豐年
6、靈蛇吐珠福滿地，吉星高照財滿門
7、瑞蛇踏雪傳佳音，春風吹綠滿人間
8、金蛇獻瑞春光好，玉宇呈祥喜氣濃
9、蛇年添喜萬事順，春色滿園百花開
10、金蛇起舞迎新運，春雨如歌兆豐年
11、蛇吐瑞氣千門福，春滿乾坤四海歡
12、靈蛇佑世增祥瑞，百福臨門賀豐年
13、祥蛇送福盈門喜，瑞雪兆豐四季春
14、蛇舞祥雲迎紫氣，春回大地報平安
15、靈蛇獻寶添財運，喜氣洋洋賀豐年
🧧閩南語可以加錢款
1、想蛇麼，有蛇麼(想什麼，有什麼)
2、蛇麼攏賀(什麼都好)
3、蛇麼攏毋驚(什麼都不怕)
4、蛇覓龍發(什麼都發)
5、壞事龍總去，好運蛇進來(壞事去，好運來)
6、蛇來蛇去都如意(轉來轉去都如意)
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