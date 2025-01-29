整理包／2025蛇年26個燈會全攻略！高雄看吉伊卡哇、八卦山Emoji樂園超絢麗

2025農曆新年9天連假即將到來，全台各地舉辦結合在地特色的燈會，讓民眾可以在這段期間大飽眼福。聯合新聞網整理出全台26場燈會活動，帶你一文掌握春節賞燈好去處。

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【北台灣】2025台北燈節｜2025新北燈會｜2025台灣燈會在桃園｜2025新竹燈會｜2024-2025新竹東興圳光藝節｜2025新竹竹北光節

【中台灣】2025中台灣元宵燈會｜2024-2025台中石岡花漾藝術燈節｜2025彰化月影燈季｜2025南投燈會｜2025南投竹山竹藝燈會

【南台灣】2025雲林北港燈會｜2025雲林斗六燈會｜2025雲林虎尾燈會｜2025台南龍崎光節｜2025台南月津港燈節｜2025台南新營波光節｜2025高雄燈會｜2025高雄鳳山光之季｜2025屏東燈節｜2024-2025屏東四重溪溫泉季

【東台灣】2025宜蘭冬山舊河港燈節｜2024-2025宜蘭冬戀蘭陽溫泉季｜2025花蓮太平洋燈會｜2024-2025台東鐵花燈之祭｜2025金門元宵燈節

北台灣：

圖／擷自台北市政府官網 2025台北燈節以「蛇來運轉」為主題，分為4大展區，視覺呈現彩祥雲圍繞福蛇的概念，將「圓滿、順利」的新年祝福帶給國內外遊客，而最受矚目的主燈名為「福蛇豆豆」，將設置在具重要歷史意涵的中山堂前廣場。台北市政府觀光傳播局推出15條「台北悠遊行」行程，方便遊客規劃巡遊。

新北小提燈一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，特別版蛇奇寶貝以招財貓為理念，讓民眾招來好運。記者李定宇／攝影 2025新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，展示12米巨型科技靈蛇主燈、4米大型夾娃娃機造型裝置，並規劃10大主題燈區、6大特色活動，120攤市集讓民眾過年走春有新選擇，現場並有3千份小提燈免費領。

2025台灣燈會主燈名為「無限樂園」，採用現代抽象無限符號造型，融入棒球元素。記者周湘芸／攝影 「2025台灣燈會」在桃園將以「光聚千塘串桃園」打造親子與文化結合的光影盛宴，透過桃園眾多埤塘如鏡面般的水面，映照出桃園的城市樣貌，閃閃發光的埤塘如同燈飾作品訴說著地方故事，透過燈藝串連桃園地方特色，營造一個光影交織的幸福城市。

新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。圖／新竹市府提供 新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。今年以「蛇麼都好玩」為主題，主燈「蛇彩繽紛」以幾何積木造型呈現，突破以往傳統花燈的形象，以多面體結構搭配明亮燈光與鮮豔色彩，在300多年歷史的東門城上布展，展現現代科技感，營造出夢幻的視覺效果。

日本光藝術家小松宏誠展出的「風之花瓣」是今年東興圳光藝節最吸睛的作品。記者巫鴻瑋／攝影 東興圳光藝節是每年竹北年末到年初的一大重頭戲，陪伴民眾度過耶誕、春節、元宵，往年皆有不少國際創作者參展，今年最吸睛光藝作品是由日本光藝術家小松宏誠展出的「風之花瓣」，還有許多台灣創作者的作品都十分夢幻，用光藝作品點亮東興圳水面。

2025新竹竹北光節以「水生繁花」為主題。圖／擷自「竹北市公所」臉書粉專 2025新竹竹北光節以「水生繁花」為主題，並以「流光・璀璨・莫比烏斯」為意象，從設計&科技、傳統&創新、藝術&人文三大理念，製作出文化創意、生肖元素的藝術燈飾或光環境作品。

中台灣：

中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／翻攝 2025中台灣元宵燈會以「蛇現幸福」為題，取「實現」諧音，祝福大家蛇年心想事成，也代表台中幸福宜居城市藍圖逐一實現。

今年有全台首座仿身移動式展演主燈「女媧」，以精細機械動態及滑輪結構打造擬人化主燈，蛇身匍匐爬行在中央公園，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，帶領民眾進入女媧造物的奇幻空間。市府也準備了逾5萬盞「甜甜蛇」小提燈，於燈會期間發送給民眾。

台中石岡花漾藝術燈節。 圖／擷自「台中觀光旅遊網」 台中石岡花漾藝術燈節打造「愛情圓舞曲」、「幸福久久道」、「銀河星空聚」、「閃耀之心」、「花信之約」、「愛的進行式」等6大主題燈區，吸引民眾拍照打卡。石岡區長劉素幸表示，花漾藝術燈節展期橫跨元旦、春節假期及元宵節，共計61天。

「2025彰化月影燈季」在八卦山大佛前廣場點燈，絢麗燈飾美不勝收，此次與全球超人氣的Emoji表情符號合作，到處都有Emoji表情。記者劉明岩／攝影 「2025彰化月影燈季」於2024年12月28日隆重開燈，將展出至2025年3月2日，共65天。今年月影燈季與手機社群、通訊軟體都會用到、看到的emoji表情符號合作，結合各種燈光，將八卦山大佛風景區打造成歡樂、可愛的「emoji樂園」。展出期間會遇到1月25日小朋友「樂翻寒假」、2月8日的「歡慶元宵」及2月14日的「情人放閃」，在這三個節日裡面，將限量發送不同表情的小提燈給民眾。

2025南投燈會在南投縣會展中心登場，期間有精彩的無人機、煙火秀、主題燈區、主題展覽、沉浸劇場、表演藝術等，南投觀光文化與藝術結合科技互動，呈現聲光影像及智慧導覽，豐富精彩的視聽饗宴讓民眾從早逛到晚。

圖／擷自「2025竹山竹藝燈會」臉書粉專 2025南投竹山竹藝燈會已於2024年12月31日開幕，展期持續至2025年2月15日，燈區設置於竹山菸葉館、連興宮及母愛公園。竹工藝向來為竹山燈會最大特色，本次特邀竹藝大師林建成及許銘珊藝師，師徒合力共創蛇年主燈「蛇舞豐年」，期望透過不同文化的互動與理解，提升竹山的國際能見度。

南台灣：

圖／擷自「慢遊雲林」官網 2025雲林北港燈會以「粼光遶境」為主題，從北港朝天宮媽祖服飾中的鮮紅色汲取靈感，設計出充滿溫暖守護感的主視覺，「紅色」象徵守護與祝福；「粼光」代表希望與光明；柔美的曲線像夜晚海面的波光粼粼，浪尖托起明月，描繪出前行的方向與永續的未來。

圖／擷自「雲林縣政府文化觀光處」 雲林斗六蛇年燈會於2024年12月31日在斗六膨鼠森林公園登場，主燈「前程似錦」設計以「錦蛇」為概念，象徵著財富和繁榮，巧妙地運用了「錦」和「錢」的諧音，寓意著未來的光明與富足。除了主燈及傳統大紅燈籠牆外，還有孔雀、蒲公英、蛇、蝴蝶不同造型的燈區，更有結合樹林、草皮的光環境營造，創造出不一樣的燈會氛圍感，讓遊客不僅能欣賞花燈之美，也能感受到大自然的靜謐與溫暖。

圖／擷自「慢遊雲林」官網 2025雲林虎尾燈會分為主燈區和祈福副燈區，除了帶來視覺饗宴，還加入了多樣互動燈組，讓燈會不只是「看」，更能「玩」，在2月12日元宵晚會當天，還有美食市集、猜燈謎、摸彩等活動，適合親子一起來同樂。

2025台南龍崎光節作品「惡地繁花」。 圖／擷自「龍崎光節-空山祭Longci Light Festival」臉書粉專 2025龍崎光節已於2024年12月28日登場，是需要收費的節慶活動。本次邁入第6屆，以「焰土新生」為策展主題，講述第5屆龍火燃盡後，餘燼化為沃土，孕育出新生命「木」，象徵生命從大地中開始向上生長。

今年的活動有多個亮點，包含首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，強化民眾與科技藝術作品互動性；首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗；首度與ibon售票合作，規劃推動主題套票，帶動全市旅遊量能；結合當地5里社區小旅行及南關線商圈集章串連，推出假日店家小旅行遊程，帶動南關線商機及旅遊動能。

圖／擷自「月津港燈節 yuejin lantern festival」臉書粉專 「月津港燈節」自2010年首辦迄今已邁入第15個年頭，今年主題「光的年輪」，「光」代表力量，穿越時間與空間，描繪出大家所感知的世界；「年輪」則代表時間的累積。

今年將呈現⽉津港燈節15年的能量，邀請過去15年間曾參與燈節的15組藝術家、團隊，創作出25件作品，透過藝術裝置與科技媒介帶來的深刻美感，在⼀年之初透過「光」的多樣性，讓每個⼈都能從中得到滿滿⼒量，持續在一整年中前進。

圖為劉致宏作品「波光」。圖／擷自「台南市政府」官網 今年度的「新營波光節」展期自2025年2月8日至3月16日，共有37天8大主題，延續以光影藝術為核心，在策展方向聚焦「城市社會、生活體驗、時代文化」等，精選作品展現出現代城市縮影。

本屆邀請藝術家包括李勇志、胡宮雪娜、石孟鑫、吳聯吟、劉致宏、張欣語及小聲回收參展，他們以漫遊者與參與者的雙重角色，透過放大生活中的微小細節將日常觀察轉化為夜間藝術裝置，邀請民眾一同前來天鵝湖公園體驗感知與光影交織的藝術旅程。

2025高雄燈會活動將於1月25日至2月16日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，延續「2024 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」黃色小鴨打造的歡樂氛圍，2025燈會再次規劃精彩活動，讓民眾感受再次高雄的城市魅力。

市府邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任主角，「吉伊卡哇」大型氣膜將在愛河灣展示，周邊還有遊樂園、美食市集、水上活動及親子馬戲等規畫內容。觀光局表示，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童全部可領到1盞小提燈，其他民眾2月8、9日到高雄港16至18號碼頭樂園排隊領取，一人限領2盞。

圖／擷自「高雄旅遊網」 2025高雄鳳山光之季活動範圍涵蓋大東公園、曹公圳沿岸、空中鳳城、中華街商圈及大東橋鳳山溪周圍等地，透過藝術家精心佈置的13組燈飾作品，燈光將為鳳山新城增添光彩，展現它獨特的魅力與多元文化。

1月18日開幕式晚間的點燈晚會，將邀請到金曲歌王許富凱、金曲歌后朱海君、明日之星曾瑋中、那卡西女王陳思安及高雄鳳山女兒吳汶芳等多位人氣卡司輪番演出，為整場活動揭開精彩序幕。

2025屏東燈節高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」。記者潘奕言／攝影 2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾。縣府表示，3大區域「溪望娓娓來」、「回憶」與「甜の溪」，皆有不同意涵。

「溪望娓娓來」融入蛇年鱗片及蜿蜒的樣貌，象徵溪水的生命力與希望；「回憶」則以兒時童趣做發想，打造屬於萬年溪的童時記憶；「甜の溪」以過往經過萬年溪糖鐵發想，融合水舞首創棒棒糖噴泉，璀璨燈光效果讓人目不轉睛。

「屏東四重溪溫泉季」被譽為全台最長溫泉慶典，已於2024年11月22日盛大開幕。這次活動以「風域半島・出湯之泉」為主題，將溫泉與光影藝術結合呈現多樣光環境裝置，展現四重溪獨特的自然與人文魅力，並規劃了一系列活動，從四重溪溫泉公園到溫泉老街，聚集超過60攤在地及特色「溫泉市集」；結合自然美景的超 chill「溫泉路跑」；以及輕鬆的「郵輪巴士」遊程，並提供在地手作體驗，讓每一位來到四重溪的遊客都能有豐富多樣的體驗。

◉ 光藝術裝置 ・活動日期：2024年11月22日至2025年3月2日 ・亮燈時間：17:30~22:30 ・活動地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）、旭海溫泉（屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路99號） ◉ 溫泉市集 ・活動日期：2024年11月22日至11月24日、2025年1月29日至2月2日 ・活動時間：15:00~21:00 ・活動地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉國小分校區 ◉ 溫泉路跑 ・活動日期：2025年2月15日 ・活動時間：14:00~21:00 ・活動地點：四重溪溫泉公園 活動資訊：2024-2025屏東四重溪溫泉季⎽相關網站介紹

東台灣：

圖為2025宜蘭冬山舊河港燈節發放的「蛇麼隆賀」小提燈。 圖／擷自「幸福冬山」臉書粉專 2025宜蘭冬山舊河港燈節以「綠境光灩」為主題，將自然景觀與光影藝術巧妙融合，打造一場視覺與心靈的雙重饗宴。今年燈節的活動範圍從冬山車站廣場延伸至冬山河舊河道步道，串聯成一條光影步道，設置5大主題燈區，包括「花丘綻放」、「光影織夢」、「彩虹迷廊」、「煥彩花箏」以及「夢遊瓜棚列車」。每一區都以獨特的設計語言，訴說著不同的故事，讓人流連忘返。

從1月20日起，在冬山舊河港燈節或周邊春節布置拍照打卡，即可至冬山鄉公所領取超可愛的DIY蛇麼隆賀小提燈。

一年一度的宜蘭冬戀蘭陽溫泉季2024年11月26日起至2025年2月16日隆重登場，湯圍溝溫泉公園每晚17:30至23:00點燈迎賓。今年活動亮點包括高達5.9米的「礁溪泡湯巨人」主題燈飾，巨人身穿宜蘭染服飾，伴隨群鴨於光雕走廊中優雅穿梭，並搭配抹茶山光雕，將礁溪的自然與文化完美呈現。

除了美景與溫泉，今年活動更設有「溫泉美食旅展」，集合宜蘭TOP10好食好物及「蘭海鐵道五漁村」等地方特色店家。只要在旅展區單筆消費滿500元即可兌換紀念品，滿1,000元更可參加抽獎，獎品包括五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等。

圖／擷自「花蓮觀光資訊網」 2025花蓮太平洋燈會以「百花齊放」為主題，燈會現場將以100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動展現出璀璨奪目的迎光盛宴，呈現花蓮十全十美、欣欣向榮的景象，每一朵花都代表一個希望，簡約的造型，搭配鮮豔的色彩，型塑「光明」與「希望」的意象，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力，是一場科技與藝術完美結合的視覺饗宴。

圖為「冰雪白熊」燈飾。 圖／擷自「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉專 「台東鐵花燈之祭」以極地童話為主題，人行步道上閃耀著絢麗的「浪漫天幕」，兩端藏著超可愛的「耶誕禮物盒」和「音樂許願帽」，草地區有7米高的「冰雪白熊」和閃閃發亮的「冰晶企鵝」燈飾，營造出雪白的極地氛圍，打造超夢幻的銀白世界。燈會將亮燈至2025年元宵節，每天18:00至22:30於台東「鐵花新聚落」行人徒步區點亮。

金門元宵燈節展區將在瓊林和蘭湖展出，以在地人文、產業導入及永續發展等概念，結合科技和文化元素，打造創新、節能及永續的元宵燈節。