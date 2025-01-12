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領春聯、紅包 南部年貨大街排長龍

聯合報／ 記者吳淑玲宋原彰潘奕言魯永明陳雅玲黃于凡／連線報導
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片

農曆春節快到了，南部各地年貨大街陸續登場，高雄市長陳其邁昨到三鳳中街發放蛇年小紅包，嘉義縣長翁章梁也出席年貨市集發放2000個蛇年紅包，都大排長龍，攤商備足南北貨、美食及年節商品，還有1元競標、集點摸彩，寫春聯等，歡迎每個人「買光、花光」。

三鳳中街營業到除夕當天，已湧現採買人潮，商圈主委伍進昌表示，今年物價平穩，僅有日本干貝、開心果、堅果類等約上漲1成、鮑魚下降1成，超過7成店家提供電子支付。

嘉義縣年貨市集昨天在情人公園開幕，設有207個攤位，還有書法名家揮毫寫春聯、福袋搶購、海鮮競標等活動，市集將持續2天。

台南市今年有4場年貨大街，新化年貨大街17日至22日，地點從新化老街延伸至大目降園區，以台南在地店家、績優廠商優先入選；北區「阿嬤你看眷村文化美食節」9日至13日，近百攤重現眷村美食與年節盛況；台南眷村年貨大街16日至20日在台南棒球場周邊舉行，結合公益義賣、犬貓認養；南區水交社文化季暨眷村年貨大街24日至26日，有音樂表演及揮毫寫春聯。

屏東市勝利星村青島街變身「屏東年貨大街」，18、19日下午3點登場，有傳統年貨、年節用品與趣味活動，內埔年貨大街集結500多家攤商，潮州春節市集從除夕至初五。

嘉義市年貨大街18日至21日4天在文化路中央廣場登場，免費領取限量蛇年燈籠、春聯與打卡牆好禮，消費滿300元天天抽萬元現金，及有獎徵答、1元競標。

雲林縣年貨大街18及19日2天在斗南田徑場，百餘個攤位展示雲林農特產品，還推出限量搶購年節食品。

春節 蛇年 農曆過年

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