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這張絕對中！蛇年「11款刮刮樂」玩法、中獎率全公開 2千元百萬獎項創新多

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆新年到來，許多民眾都喜歡在春節期間買刮刮樂試手氣。圖／AI生成
農曆新年到來，許多民眾都喜歡在春節期間買刮刮樂試手氣。圖／AI生成

農曆新年到來，許多民眾都喜歡在春節期間買刮刮樂試手氣。趁著買氣大漲，台灣彩券也推出11款蛇年刮刮樂，其中「2000萬超級紅包」改變了一個玩法，頭獎與百萬獎項個數為史上最多，頭獎2000萬共有10個，比去年多2個，另外100萬獎多達1200個也創新高，中獎率為69.33％。

《聯合新聞網》整理了11款刮刮樂攻略，包含刮刮樂玩法、價格與中獎率等，讓大家新年荷包也能賺滿滿，所有資訊仍以台彩官網公告為準。


今年台彩共推出11款蛇年刮刮樂，並分兩批在不同時間上市，因此兌換截止時間也不一樣。

1月3日發行，7月3日下市；兌獎截止日10月3日：

蛇年行大運、祈福開運、年貨大街、鈔票一把抓、金蛇獎、2000萬超級紅包。

1月13日發行，7月14日下市；兌獎截止日10月14日：

聚寶盆、金蛇報喜、黃金滿屋、財神發紅包、1200萬大吉利。


蛇年行大運：100元、中獎率50.10%

聚寶盆：100元、中獎率33.05%

祈福開運：200元、中獎率34.00%

年貨大街：200元、中獎率33.00%

金蛇報喜：200元、中獎率50.35%

黃金滿屋：200元、中獎率33.31%

鈔票一把抓：300元、中獎率91.04%

金蛇獎：500元、中獎率100.00%

財神發紅包：500元、中獎率40.72%

1200萬大吉利：1000元、中獎率70.00%

2000萬超級紅包：2000元、中獎率69.33%


今年蛇年共推出11款新春刮刮樂，《聯合新聞網》整理各款刮刮樂的中獎率、特色與玩法，並按照售價由低至高排序，讓民眾可以更快速挑出最喜歡、合適的彩券。

蛇年行大運

刮刮樂「蛇年行大運」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「蛇年行大運」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價100元

．總中獎率50.10%

．150個最高獎金50,000元

．兌獎截止日：114年10月3日

獎項一覽

．5萬元（150個）

．5000元（200個）；2000元（3,167個）；1500元（5,901個）；1000元（9,764個）

．800元（17,911個）；500元（78,403個）；300元（52,187個）；200元（111,218個）；100元（3,808,930個）

玩法

刮出一個「蛇」符號，即得該符號對應的獎額。

聚寶盆

刮刮樂「聚寶盆」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「聚寶盆」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價100元

．總中獎率33.05%

．頭獎50萬元

．超過27萬個500元（含）以上的獎項

．兌獎截止日：114年10月14日

獎項一覽

．50萬元（8個）

．5萬元（16個）；1萬元（33個）

．5000元（65個）；2000元（134個）；1500元（257個）；1000元（506個）

．800元（1,461個）；700元（1,304個）；600元（4,900個）；500元（267,684個）；200元（1,179,729個）；100元（1,240,508個）

玩法

任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

祈福開運

刮刮樂「祈福開運」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「祈福開運」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價200元

．總中獎率34.00%

．頭獎200萬元

．超過24萬個1,000元（含）以上獎項

獎項一覽

．200萬元（6個）

．10萬元（48個）

．1萬元（616個）

．5000元（1,279個）；3000元（2,607個）；2000元（19,684個）；1000元（233,241個）

．500元（469,812個）；300元（914,046個）；200元（1,133,111個）

玩法

1、刮出3個相同金額，即得該獎金。

2、刮出任一個「福」，即得其下方對應的獎金。

3、刮出2個相同金額，即得該獎金。

年貨大街

刮刮樂「年貨大街」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「年貨大街」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價200元

．總中獎率33.00%

．頭獎200萬元

．超過27萬個1,000元（含）以上的獎項

．兌獎截止日：114年10月3日

獎項一覽

．200萬元（6個）

．10萬元（48個）

．1萬元（626個）

．5000元（1,325個）；3000元（2,785個）；2000元（21,189個）；1000元（264,433個）

．500元（434,088個）；300元（886,220個）；200元（1,081,982個）

玩法

遊戲1：刮出3個相同符號，即得該獎金。

遊戲2：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金。

遊戲3：刮出3個相同金額，即得該獎金。

金蛇報喜

刮刮樂「金蛇報喜」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「金蛇報喜」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價200元

．總中獎率50.35%

．600個最高獎金10萬元

．兌獎截止日：114年10月14日

獎項一覽

．10萬元（600個）

．1萬元（500個）

．5000元（825個）；2000元（11,077個）；1000元（16,318個）

．500元（114,320個）；300元（1,018,435個）；200元（2,946,323個）

玩法

1、 刮出3個相同金額，即得該獎金（不可跨遊戲刮區對獎）。

2、 刮出2個相同符號，即得獎金500元。

黃金滿屋

刮刮樂「黃金滿屋」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「黃金滿屋」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價200元

．總中獎率33.31%

．頭獎200萬元

．超過23萬個1,000元（含）以上的獎項

．兌獎截止日：114年10月14日

獎項一覽

．200萬元（9個）

．10萬元（100個）

．1萬元（647個）

．5000元（16,067個）；2500元（9,715個）；2000元（32,258個）；1500元（9,647個）；1200元（9,647個）；1000元（169,208個）

．500元（161,116個）；300元（966,706個）；200元（1,308,049個）

玩法

1.、刮開「您的號碼」區，共有15個號碼。

2、若任一局號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局之獎金。

3、各局號碼上印有刮膜，可刮開作為對中「您的號碼」之記號。

鈔票一把抓

刮刮樂「鈔票一把抓」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「鈔票一把抓」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價300元

．總中獎率37.04%

．頭獎300萬元

．總獎金超過15億元

．高達15次中獎機會

．兌獎截止日：114年10月3日

獎項一覽

．300萬元（8個）

．10萬元（40個）

．1萬5,000元（6,542個）

．4500元（61,489個）；1500元（101,086個）；1000元（94,647個）

．500元（815,994個）；300元（1,942,483個）

玩法

任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個「鈔票」符號，即得刮區內所有的獎額。

金蛇獎

刮刮樂「金蛇獎」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「金蛇獎」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價500元

．總中獎率100.00%

．頭獎300百萬元

．高達14次中獎機會

．兌獎截止日：114年10月3日

獎項一覽

．300萬元（13個）

．5萬元（47個）；1萬元（140個）

．5000元（3,496個）；2000元（43,400個）；1500元（78,400個）；1000元（658,364個）

．800元（84,000個）；600元（142,800個）；500元（1,680,000個）；300元（53,200個）；200元（224,000個）；100元（4,032,140個）

玩法

1、刮出3個相同金額，即得該獎金。

2、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

3、刮出2個相同金額，即得該獎金。

4、刮出一個金額，即得該獎金。

5、刮出3個相同符號，即得該獎金。

財神發紅包

刮刮樂「財神發紅包」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「財神發紅包」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價500元

．總中獎率40.72%

．頭獎500萬元

．總獎金超過21億元

．兌獎截止日：114年10月14日

獎項一覽

．500萬元（8個）

．10萬元（42個）

．5萬元（165個）；1萬元（672個）

．5000元（127,920個）；2000元（57,600個）；1000元（220,800個）

．600元（480,000個）；500元（1,555,920個）

玩法

1、刮出2個相同金額，即得該獎金。

2、刮出3個相同金額，即得該獎金。

3、刮出3個相同金額，即得該獎金。

4、任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應獎金。

5、刮出一個金額，即得該獎金。

1200萬大吉利

刮刮樂「1200萬大吉利」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「1200萬大吉利」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價1000元

．總中獎率70.00%

．6個頭獎1,200萬元

．175個100萬元

．兌獎截止日：114年10月14日

獎項一覽

．1200萬（6個）

．100萬元（175個）

．10萬元（225個）

．5萬元（448個）；1萬元（2,800個）

．5000元（56,000個）；2000元（619,640個）；1500元（425,600個）；1200元（229,600個）；1000元（1,288,000個）

．500元（2,277,800個）

玩法

遊戲1：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

遊戲2：任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金（不可跨列對獎）。

遊戲3：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金。

遊戲5：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

2000萬超級紅包

刮刮樂「2000萬超級紅包」。圖／擷自台灣彩券官網
刮刮樂「2000萬超級紅包」。圖／擷自台灣彩券官網

售價、彩券特色

．售價2000元

．總中獎率69.33%

．10個頭獎2,000萬元

．1,200個100萬元

．兌獎截止日：114年10月3日

獎項一覽

．2000萬（10個）

．100萬元（1200個）

．10萬元（5,474個）

．3萬元（4,830個）；1萬元（63,710個）

．5000元（1,108,370個）；2000元（2,189,140個）；1000元（4,600,000個）

玩法

遊戲1：刮出2個相同金額，即得該獎金。

遊戲2：刮出一個金額，即得該獎金。

遊戲3：任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金。

遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金。

遊戲5：刮出一個金額，即得該獎金。

遊戲6：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

遊戲7：任一局中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該局獎金（不可跨列對獎）。

遊戲8：刮出3個相同金額，即得該獎金。

春節 蛇年 農曆過年

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