過年春聯怎麼貼！吉時數量「上下聯」怎麼分一次看

過年到了一定要貼春聯，象徵春到福氣也到，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，貼春聯禁忌快來看看吧。

以下為春聯禁忌與顏色：

1.貼春聯最好的時間：除夕夜早上6點到中午12點，是最佳貼春聯的吉時。

2.貼春聯的時候，舊的春聯一定要撕乾淨，不可以再把新春聯再往舊春聯貼上。

3.貼春聯可以貼福字、財字，但是絕對不可以貼春字，因為春字是在八大行業的場所，貼春字比較容易會招來爛桃花。

4.春聯的字可以反過來貼，例如：福字或財字，象徵福到，或財到，也可以在米甕外面貼滿字，代表東西滿出來，冰箱也可以貼滿，代表食材滿出來。

5.貼春聯大門最好貼單數，因為單為陽，雙為陰。貼雙數春聯容易招來陰。

6.辦喪事的那一年不要貼春聯，因為貼春聯代表有喜事，因此容易會沖到喪事。

7.春聯怎麼貼：

站在大門口面向門，右邊就是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。

8.右上仄，左下平

右邊下方最後一字最好貼仄聲，左邊下方最後ㄧ字最好貼平聲。

注音一聲與二聲 則為平聲。

注音三聲與四聲 則為仄聲。

左右兩邊倘若都是平聲就用台語發音來判斷。

9.春聯顏色：

家人若過世，第一年貼白色對聯

第二年貼綠色對聯

第三年貼黃色對聯

第四年貼紅色對聯

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