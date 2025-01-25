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過年春聯怎麼貼！吉時數量「上下聯」怎麼分一次看
過年到了一定要貼春聯，象徵春到福氣也到，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，貼春聯禁忌快來看看吧。
以下為春聯禁忌與顏色：
1.貼春聯最好的時間：除夕夜早上6點到中午12點，是最佳貼春聯的吉時。
2.貼春聯的時候，舊的春聯一定要撕乾淨，不可以再把新春聯再往舊春聯貼上。
3.貼春聯可以貼福字、財字，但是絕對不可以貼春字，因為春字是在八大行業的場所，貼春字比較容易會招來爛桃花。
4.春聯的字可以反過來貼，例如：福字或財字，象徵福到，或財到，也可以在米甕外面貼滿字，代表東西滿出來，冰箱也可以貼滿，代表食材滿出來。
5.貼春聯大門最好貼單數，因為單為陽，雙為陰。貼雙數春聯容易招來陰。
6.辦喪事的那一年不要貼春聯，因為貼春聯代表有喜事，因此容易會沖到喪事。
7.春聯怎麼貼：
站在大門口面向門，右邊就是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。
8.右上仄，左下平
右邊下方最後一字最好貼仄聲，左邊下方最後ㄧ字最好貼平聲。
注音一聲與二聲 則為平聲。
注音三聲與四聲 則為仄聲。
左右兩邊倘若都是平聲就用台語發音來判斷。
9.春聯顏色：
家人若過世，第一年貼白色對聯
第二年貼綠色對聯
第三年貼黃色對聯
第四年貼紅色對聯
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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