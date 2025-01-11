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影／視察春節桃機疏運整備 卓榮泰：提前部署全線滿開

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
行政院長卓榮泰（圖）今天上午前往桃園機場視察春節疏運整備作業，卓榮泰表示桃機春節期間疏運運量每日將近15萬人次，各單位要用旅客的角度來看，提前部署將全線滿開，人力互相配合、增補，行政院可隨時協助。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（圖）今天上午前往桃園機場視察春節疏運整備作業，卓榮泰表示桃機春節期間疏運運量每日將近15萬人次，各單位要用旅客的角度來看，提前部署將全線滿開，人力互相配合、增補，行政院可隨時協助。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰今天上午前往桃園機場視察春節疏運整備作業，卓榮泰表示桃機春節期間疏運運量每日將近15萬人次，各單位要用旅客的角度來看，提前部署將全線滿開，人力互相配合、增補，行政院可隨時協助。

行政院長卓榮泰上午至桃園國際機場視察春節疏運整備作業，聽取桃園國際機場股份有限公司簡報後，進入管制區內視察旅客安檢、動植物檢查、行李查驗等動線。

卓榮泰表示，因為上禮拜的震撼教育，今天特別來看看能不能和大家一起努力，讓國人進出國門更順利，只有用旅客的角度來看服務量能，春節假期過後才能獲得旅客的肯定。

卓榮泰指出看事情可以有3種視角，一種是平面的由上往下看整個服務跟旅客的需求，就會看到旅客是不是等候的時間很長、服務的量能是不是不夠，第二個視角是從服務者的角度來看，當看到旅客排隊好長、等待的時間好久，卻沒辦法馬上增加服務量能，第三個角度是從旅客的角度來看，排隊的旅客在等待時看到服務量能沒辦法全線滿開，會認為服務不到位，旅客不需要替機場方想太多原因，只會因為等待而焦慮。

卓榮泰說希望桃機公司、交通部能用旅客的角度來看，大家也已經有這樣的觀念，超前部署、提前開線，而且是要全線滿開，人力的部分，在緊急因應的狀況下，要看各單位互相配合的能力，若能增補人力、提前全線滿開，相信旅客就能感受到機場服務的誠意。

卓榮泰強調檢疫方面一定要落實，動植物的檢疫和疾管方面等，人力、設備都要做到，而且不能有任何人為疏忽，春節期間桃機疏運運量非常大，每天將會有14萬到15萬人，一線人員會遇到很多狀況，希望桃機公司跟交通部能夠跟各航空公司協調配合，行政院可以隨時做更多協助。

行政院長卓榮泰（右四）及農業部次長杜文珍（右二）上午至桃園國際機場視察春節疏運整備作業，進入管制區內視察旅客安檢、動植物檢查、行李查驗等動線。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右四）及農業部次長杜文珍（右二）上午至桃園國際機場視察春節疏運整備作業，進入管制區內視察旅客安檢、動植物檢查、行李查驗等動線。記者季相儒／攝影

春節 蛇年 農曆過年

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