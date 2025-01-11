大掃除工具選哪款？過來人推好市多「1神器」：每個家庭必備

又快到了要團聚的春節，已經有民眾開始準備大掃除，斷捨離迎接新的開始。有網友到好市多買大掃除工具，並且列出三個選項，好奇網友比較推薦哪款，過來人大推好神拖。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，過年前逛好市多，想買大掃除工具，有三個認為比較適合的，分別是「魔乾3D緹花雙效擦拭布」、「百利強效免手洗拖把組」、「好神拖環保手壓旋轉拖把組」。

文章一出後馬上引起熱議，過來人大推好神拖，「好神拖每個家庭必備的吧」、「推好神拖，好市多賣的好神拖組壓水時比市面上買到的好神拖更輕，我已經買第二組了」、「好神拖，前後已經購買四組了，很好用」、「好神拖真的是從小用到大，家中必備良藥」、「不用問就是好神拖」。

也有人認為，「百利強效免手洗拖把組我買過超滅火， 那個刮水條超廢！很卡卡難刮，千萬不要」、「魔乾3D緹花雙效擦拭布當抹布好用」、「百利強效免手洗拖把組和好神拖都用過，比較喜歡百利，比較方便不佔空間」、「小孩才選擇，我全都要」、「百利用過，不可能再去用好神拖」。