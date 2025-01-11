桃園春節連假1月26日周日加班收垃圾 初一到初三不收

農曆春節即將到來，桃園市環保局公布桃園市（復興區外）春節期間垃圾收運規畫，1月26日（周日）加班清運依平日原時段，27日周一正常收運，28日除夕上午9時起收運一趟，夜間停收。

大年初一到初三（29至31日）停收垃圾，2月1日大年初四上午9時起收運一趟夜間停收，2日（周日）各區中隊加班開放定點收家庭垃圾，3日從上午10時開始加強垃圾收運，夜間依原時段收運。

環保局長陳世偉表示，農曆年前環境清潔周自1月21日周二開始到27日周一，呼籲趁著年前環境清潔周，與清潔隊員及環保志工夥伴們，共同整理清掃鄰里家園。環境清潔周大掃除期間，如果有不用的高壓容器如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器於洩壓後交無壓縮斗的資源回收車，避免因擠壓引起危險。

環境管理處長張書豪提醒，初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法面臨最高6000元的罰款。另外，清潔隊員只收垃圾，不收紅包，過年期間無須送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯感謝或笑容，就足以轉達心意。