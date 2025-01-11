小姑規定「7外甥紅包」每人6000元！自己卻只包這數字 網友全看傻

春節即將來臨，不少人都會包紅包來祝福。一名女網友分享，自己每年都會包紅包給7個外甥，不料小姑今年甚至直接要求紅包金額，比她自己包的還要少。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己年近40歲，每年春節都會包紅包給晚輩，雖然和小姑只差5歲，但還是會包給對方。不料，小姑今年希望可以提前包紅包給外甥子女，還開口喊價「每人6000就好」。

這名女網友進一步說明，外甥一共有7位，都已經出社會工作，平均快30歲，小姑卻說「妳做長輩的不能小氣，因為他們的祖父母包的紅包，都幾萬起跳」，反觀小姑卻每人僅包200元，還酸「薪水賺比較多，疼惜晚輩應該的」，讓她相當不滿。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「有工作的晚輩就不用包啦，在學階段的再包」、「錢在妳的口袋，包多少妳決定！」、「沒有哪一種紅包是應該的！這種理所當然的，一律不包」、「叫她去搶比較快！30在上班了，還有臉要紅包喔！」、「好敢要哦，臉皮真厚」、「直接不給就好啦」、「她有包給自己子女每人6000嗎？真敢要」、「妳幹嘛理她，就算要包，包200就好，氣死她」。