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年味拒摻菸味 台北迪化街首推無菸年貨大街

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市府去年在迪化街年貨大街設置禁菸標示及告示牌，同時出動巡守隊舉牌等方式宣導禁菸。圖／台北市商業處提供
北市府去年在迪化街年貨大街設置禁菸標示及告示牌，同時出動巡守隊舉牌等方式宣導禁菸。圖／台北市商業處提供

台北迪化街年貨大街今起開跑，北市府首創全台第一個無菸年貨大街，包含禁止使用電子煙及加熱式菸品，要甩掉去年「菸味比年味重」罵名，違反者依菸害防制法處2千元至1萬元罰鍰。商圈指出，會嚴格規範業者，多次違規最重可撤照。

台北年貨大街1996年創始於迪化街，邁入第30年，市府今年為提升年貨大街整體品質，衛生局攜手商業處打造無菸年貨大街，活動期間17天為全面禁菸場所，包含迪化街年貨大街允許設攤範圍。現場用廣播、巡守隊舉牌及發送簡訊等大力宣導，並動員相關局處共同取締。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，市府推動無菸年貨大街第一年，商圈將全力配合執行，促進會也會特別要求店家和攤商也不得抽菸。

鄭玟和說，去年起禁止業者使用大聲公等擴音設備，今年起加入禁菸，並在「2025台北年貨大街迪化街商圈攤位使用管理規範」明文規定，每項每次違規分別記2點、1點，累計5日、每日達5點，即由警方撤除攤位，且不返還費用。

鄭玟和表示，往年攤商亂丟紙箱問題也很嚴重，今年加強垃圾與紙箱等回收分類，將由外聘清潔公司處理，垃圾量將會減少許多。年貨大街最大問題是垃圾、噪音與抽菸，迪化街身為全台、北市年貨大街的領頭羊，一定要做得比其他地區更好。

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