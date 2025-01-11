雙北燈會 送小提燈、推遊程

新北市長侯友宜昨宣布新北燈會於2月1日在新北大都會公園登場，有12公尺高巨型科技靈蛇主燈、4公尺大型夾娃娃機造型裝置。台北燈節則在2月2日正式開展，北市觀傳局推出15條「台北悠遊行」行程，推薦國內外旅客探訪。

新北燈會為期16天，規畫10大主題燈區，今年主燈「靈蛇獻瑞」由12公尺巨型靈蛇結合網紗投影技術，每半小時展演240秒，透過結構特效，營造出蛇頭動態效果。

燈節期間有3千個小提燈免費領，侯友宜表示，一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，有多種玩法，可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子。特別版蛇奇寶貝則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，為民眾招來好運。

民政局表示，蛇影迷宮燈區以貨櫃作為蛇身，打造出迷宮環境，在不同的貨櫃中，更藉由鏡牆、光影、立體彩繪打造出不一樣的遊戲體驗。日韓迎新燈區則首度與人氣IP合作，以鳥居、年畫、韓屋等元素設計可愛日韓風燈組。