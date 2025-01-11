拜年禮盒怎麼挑？8大年節伴手禮盒從餅乾到茶葉應有盡有



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「年節伴手禮盒」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大年節伴手禮盒。

年節將至，除了與親友團聚、共享美食，一份用心挑選的伴手禮，也是重要的禮節之一，不僅是許久不見的親友間表達祝福的方式，更增添濃厚的喜慶氛圍。然而，市面上的禮盒選項琳瑯滿目，從經典的中式糕點到創意的特色零嘴，究竟該如何挑選，才能送得體面不失禮呢？一起來看看吧！

「餅乾糖果」老少咸宜又輕便成送禮不二選 「水果」漂亮大方不易踩雷

▲ 網友熱議TOP8年節伴手禮盒 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「年節伴手禮盒」相關話題的討論，可以發現「餅乾糖果」類型的禮盒，因其小巧方便入口、甜蜜滋味老少咸宜，再加上輕便易攜，成為送禮首選，包含「蛋捲」、「巧克力」等皆是經典熱門選項。

也引來網友各自推薦喜愛的店家品牌，如「每年過年都在等著買喜年來小蛋捲」、「超愛8結蛋捲，兩天嗑完一整盒⋯」。另外，也有營養師提醒，若想在享受美味的同時兼顧健康，不妨考慮選擇使用「減糖配方」或「高營養食材」製成的食品禮盒，減少對身體的負擔。

天然又健康的「水果禮盒」也備受網友青睞，尤其是象徵「平安」的蘋果、「事事如意」的柿子、「好運旺來」的鳳梨等，因其飽含吉祥寓意，成為傳遞心意的最佳選擇之一。

在年節伴手禮的討論中，有網友表示「幾年的經驗覺得還是水果禮盒最安全」、「送水果禮盒蠻好的，現場洗一洗大家就能一起吃」；還有人推薦「麝香葡萄」、「草莓」、「櫻桃」等高價水果，「看起來漂亮大方」、「送禮超有面子」，是能展現送禮者的品味與用心的選擇，令網友紛紛盛讚「年節送這個（水果）絕對不會錯」。

還有不少網友建議，挑選伴手禮時可以多留意送禮對象的生活習慣。若對方平常愛喝茶或咖啡，那麼「飲料茶葉禮盒」絕對是不容錯過的選項，如「紅茶」、「烏龍茶」、「咖啡豆」都是經典又實用的選擇；且網友提到，這類禮盒大多具有「外觀好看、方便保存」的優點，加上份量適中，不易給收禮者帶來壓力，不僅體面還十分具有地方特色，成為許多民眾拜年送禮的不二選擇。

你決定好今年的拜年禮盒了嗎？無論要送的是經典的年節零嘴，還是充滿創意的創新糕點，最重要的是傳遞滿滿的心意與祝福。若你還在為選擇哪種禮盒猶豫，不妨參考以上網友的推薦，讓你在這個年節送出別具意義的祝福，為新的一年開啟美好的序章！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年節伴手禮盒」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2025/01/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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