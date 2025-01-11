春節送禮雷區多！六大注意事項讓你送得大氣又貼心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年節送禮注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大年節送禮注意事項。

春節走春送禮，是華人文化中不可或缺的傳統習俗。

無論是職場中的上司與合作夥伴，抑或生活中的親朋好友，都免不了要藉由禮品傳遞祝福與心意。然而，送禮對象的年齡、職業及喜好各不相同，究竟該如何挑選誠意滿滿又不失面子的禮物呢？就讓我們來一探最值得留意的年節送禮事項吧！

「金、紅喜氣包裝」象徵好運超有面子 「留意運送及保存時間」送禮準時又新鮮

▲ 網友熱議年節送禮六大注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對年節送禮注意事項的討論，許多網友都提到春節禮物應「以金、紅喜氣包裝為主」，金色象徵繁榮昌盛，紅色代表熱烈喜慶，這兩種顏色在傳統文化中都有帶來好運的寓意。

而過年送禮的包裝自然「越喜氣就越有面子」，網友們往往認為「紅金包裝充滿喜氣」、「大紅色包裝非常喜氣」、「禮盒是紅色的，過年送禮很適合」，因此許多年節禮品都以精緻的金紅配色包裝為亮點，材質也從基本的紙盒、鐵盒至皮革等應有盡有，吸引消費者選購。

此外，許多人提醒需「留意運送及保存時間」，大部分商家都會針對出到貨日期詳加說明，寫道由於「年節期間貨運量龐大」，若想「在春節前抵達」，應「提前安排送禮」。

在年節產品的宣傳貼文下，也常見網友關心商品的保存期限，有些人擔心若提早預訂而「太早寄到」，「不是反而浪費保存期限嗎？」，對此有經驗的消費者表示雖然最合適的訂購時間會因產品情況與自身的送禮計畫而異，但最好還是「選擇在過年前較接近的時間購買」，如此才可「確保禮盒的新鮮度和品質」。

而很多網友也建議在送禮時應「避免份量不足」，雖說禮輕情意重，但送禮本意便是讓對方能夠好好享受，若送的份量過少，難免有些尷尬，甚至可能被認為不夠大方。

因此，在挑選年節禮物時，份量往往是消費者考量的重要因素，社群網站上常見徵求推薦新年禮盒的文章，許多網友會推薦份量多的禮盒，指出「份量多、保存期限應該也比較長可以慢慢吃」、「選份量多的比較實在」，亦有茶包品牌禮盒以多樣品種與充足份量為賣點，標榜「份量絕對滿足，搭配送禮絕對體面」！

除了以上的送禮重點外，還可以根據「對方的喜好與飲食習慣」選擇實用禮品，「避免涉及負面諧音或涵義」，並「留意禮物價格」挑選適當價位的禮物，以免造成對方壓力。相信只要多留心以上的「送禮眉角」，今年春節，你一定可以送出人人都滿意的新春禮物！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年節送禮注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2024/12/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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