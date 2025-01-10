台北迪化街年貨大街禁菸首年 業者若多次違規最重恐撤攤

台北迪化街年貨大街明起開跑至1月27日，北市府首創全台第一個無菸年貨大街，要甩去年「菸味比年味重」的罵名。台北迪化商圈發展促進會今指出，往年抽菸人數不到5%，今年不只要求民眾，促進會也嚴格規範業者，多次違規最重可撤照。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，市府推動無菸年貨大街第1年，以商圈的立場，配合執行的意願高，畢竟人潮多真的不宜抽菸；不只民眾，促進會更是特別要求迪化街店家和攤商不得抽菸。

他說，去年起禁止業者使用大聲公等擴音設備，今年起加入禁菸，並在「2025台北年貨大街迪化街商圈攤位使用管理規範」明載，活動範圍含攤位全面禁菸及禁用擴音設備，每項每次違規分別記2點、1點，累計5日、每日達5點，即撤證由警方撤除攤位，且不返還費用。

鄭玟和表示，往年迪化街年貨大街的抽菸人數不到5%，不少人會在坐在廣場抽菸，今年是禁菸第一年，促進會於活動期間也會盡力宣導，業者與民眾不可在活動範圍內抽菸，預期可降低3%抽菸人數。

他也提到，往年攤商亂丟紙箱問題嚴重，今年加強垃圾與紙箱等回收分類，將由外聘清潔公司處理，垃圾量將會減少許多。

鄭玟和表示，年貨大街最大問題是垃圾、噪音與抽菸，迪化街身為全台、北市年貨大街的領頭羊，一定要做得比其他地區更好，今年三管齊下，禁菸、禁擴音設備並強化垃圾處理，使得環境一年比一年更加舒服、安全。

「2025台北年貨大街」禁菸範圍為迪化街年貨大街允許設攤範圍，包含迪化街（南京西路至歸綏街路段）的道路、騎樓及人行道，民生西路（延平北路至環河北路路段）的騎樓及人行道，歸綏街（延平北路至環河北路段）的騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內），以及永樂廣場含永樂市場、永樂廣場間騎樓。