高雄新春開運小物蛇吊飾開箱 創意源自原民文化百步蛇

迎接蛇年到來，高雄市府今年推出濃濃原民風限定新春開運小物，以百步蛇為創意發想做成吊飾，市長陳其邁說，原住民文化中，百步蛇是吉祥物，有平安、吉祥意涵，11日將到三鳳中街首發，也會送出16萬份到校園，讓好運「蛇」麼都來、蛇來運轉。

高雄今年發送開運小蛇吊飾，陳其邁坦言「是我發想的創意」，他提到一般傳統上蛇不太討喜，不同族群蛇有不同形象，在原住民文化中蛇非常受歡迎，有平安、吉祥意涵，不管部落工藝品、服飾，還是石雕、木雕擺飾，都可見到蛇的蹤影，因此發想把蛇做成吊飾，掛在家裡趨吉避凶、保佑來年好運。

陳其邁也介紹「好運蛇進來」斗方春聯，以渾圓可愛筆觸，傳遞活潑祝福，祝福大家做「蛇」麼都順利，好運「蛇」都來、蛇年行大運。

傳統春聯「運開時泰」由高雄書法家陳民芳題字，自10歲習書法潛修各體，擅行草書創作，陳民芳說，「運開」寓意時運、市運在新的一年啟動新機，鴻運大展。「時泰」代表四時順適如意，生活安樂，「福運啟，鴻運開，諸事順，四季平安康泰，蛇年時運吉利太平」。

「好蛇年」賀卡由擁有20年豐富經驗平面設計師劉憶萱操刀，憑藉著對設計趨勢的敏銳洞察力和創新思維，說明本次設計金色的蛇巧妙構成「好」，也呼應傳統並傳達祝福，營造出喜慶和歡樂氣氛，同時乘載市長及市府團隊，祝福今年都好運連連。

高市府說明，開運小紅包打開後，是一條百步蛇圖騰小蛇吊飾，上面貼有1元錢幣，11日起在三鳳中街及商圈首發，傳統與斗方春聯15日起四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間上午9點到下午５點發送，數量有限索完為止。