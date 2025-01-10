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雲林春節疏運措施公布 最塞路段及時段出爐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易雍塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，圖為台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段疏運圖。記者陳雅玲／翻攝
交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易雍塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，圖為台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段疏運圖。記者陳雅玲／翻攝

春節將至，交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易壅塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，易壅塞時段為初一至初五，建議民眾改道或改搭大眾運輸，縣府也將在新春期間啟動接駁服務，紓解車潮。

今年春節連續假期自1月25日至2月2日共9天，公路局計畫疏運時間提前自24日開始，預估1月29日(初一)至2月1日(初四)是車多時段，雲林縣交通工務局已規畫春節期間將有4條觀光接駁路線（雲東線、雲中線、雲西線、北港環鎮線）、高鐵雲林站返鄉接駁專車紓解車潮，詳細服務時間及停靠站點，近日在雲林縣政府或雲林縣交通工務局官網公布。

公路局表示，雲林兩大易塞車路段為台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段，預估1月29日(初一)至2月1日(初四)下午3時至5時最塞，建議搭乘大眾運輸，及台19線68K至71K(北港市區)路段，預估1月29日(初一)至2月2日(初五)上午10時至晚上7時最塞，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145縣道，避開車潮。

台灣高鐵雲林站長吳貴英表示，高鐵在春節疏運期間加開368班次列車（南下200班、北上168班），為服務旅客，雲林站也延後收班至晚上11時30分，民眾返鄉若買不到票，建議可分段購買車票。

嘉義區監理所長黃萬益表示，春節連假公路局結合12家國道客運業者90條中長程路線，提供歷年最大6折票價優惠，另搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘在地客運(市區或公路客運)者，可再享該路線基本里程或一段票免費，今年加碼推出全台75條指定幸福巴士路線「免費搭乘」(以各縣市政府公告路線為準)，呼籲民眾多加利用。

相關疏運措施、即時路況可至交通部公路局網站（https://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易雍塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，圖為台19線往北港朝天宮疏運圖。記者陳雅玲／翻攝
交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易雍塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，圖為台19線往北港朝天宮疏運圖。記者陳雅玲／翻攝
交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易雍塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段。記者陳雅玲／攝影
交通部公路局今公布雲林春節疏運措施，預估雲林最易雍塞路段為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段。記者陳雅玲／攝影

春節 蛇年 農曆過年

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