過年大掃除「棉被」該丟垃圾還是回收？ 環保局提供正確解答
春節即將來臨，不少民眾在家忙著大掃除，清空家中不必要的物品，也順便帶走霉運。不過，大型寢具究竟該丟垃圾還是回收？新北市環保局也提供解答，棉被屬於「不可回收物」，除非是單一體積大於25公升的物品，才可以直接丟進垃圾車。
新北市環保局日前在臉書粉專「新北i環保」中發文，提到民眾新年大掃除時，若需要丟棄家中的棉被，應裝入「專用垃圾袋」後，再交給循線垃圾車處理；除非單一物件超過25公升，才改使用綑綁的方式，省下專用垃圾袋。
除了常見的舊棉被之外，枕頭、大型娃娃、絨毛玩具等，也都屬於不可回收之物品，記得要使用專用垃圾袋再丟進垃圾車裡；若是玩偶中含有電池，則必須先將電池取出，才能避免造成環境的負擔。
搬家公司「一福搬家」也分享建議，有些體積過大、保存良好的娃娃，可以考慮捐贈給社福團體、登入至行政院環保署建立的「全國不用品藏寶地圖」，或者聯繫搬家公司協助廢棄物收運，都能讓民眾更方便地處理這些不再需要的布偶，以此提升居家品質。
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