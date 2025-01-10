過年大掃除「棉被」該丟垃圾還是回收？ 環保局提供正確解答

春節即將來臨，不少民眾在家忙著大掃除，清空家中不必要的物品，也順便帶走霉運。不過，大型寢具究竟該丟垃圾還是回收？新北市環保局也提供解答，棉被屬於「不可回收物」，除非是單一體積大於25公升的物品，才可以直接丟進垃圾車。

2025-01-10 15:08