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桃園年貨大街明登場 封街、公車改道、清垃圾最新資訊看這裡

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園年貨大街公車改道。圖／經發局提供
桃園年貨大街公車改道。圖／經發局提供

桃園市政府經發局表示，春節前年貨大街明天（周六）登場至28日除夕，地點在桃園區南華街，為了讓大家能輕鬆、安心一次購足年貨，還結合鄰近的南門市場資源，封街舉辦年貨大街，活動周邊都有告示牌說明封街範圍、垃圾清運、公車改道等資訊。

經發局說明，封街期間完全封閉管制路段有南華街（中山路至文化街）南向 ，及南華街（文化街至鎮南街）雙向；單行管制路段有文化街（民族路至南華街）及南華街（中山路至文化街）北向道路，僅供機車由文化街往民族路單向行駛。單行道開放雙向通行道路有南海街，僅開放在地居民及店家車輛進入， 活動作業車輛、消防車、救護車及其他緊急救援車輛不受上開路段規範。

經發局表示，步行5分鐘內可到達活動現場的停車場有桃園南門公園地下停車場、文昌公園地下停車場、民族路停車場、南華二站停車場、中山路（三民路三段至民族路），提供808汽車停車位、973機車停車位，考量國人大多騎乘機車辦理採購，活動期間特別規畫文化街、南華街、南門公園人行道3個機車臨停區，可增加約300個機車停車位，方便民眾臨停。

垃圾清運方面，年貨大街活動期間因取消南華街沿街垃圾清運，為解決居民及店家垃圾清運，除了每日夜間時段定點清運，下午約2點，增加4個清運點定點清運垃圾，分別為中山路與南華街、文化街與南華街、三民路與南海街、鎮南街與南華街等街口。另有關南華街上的公車站牌（101桃園至果菜市場、117A桃園至寶慶路、601內壢至捷運迴龍站）暫時取消停靠，改至民族路上（桃園國小旁之民族路口站）上公車站牌搭乘。

以上資訊可隨時上桃園年貨大街官網查詢最新訊息。

桃園年貨大街垃圾清運最新。圖／經發局提供
桃園年貨大街垃圾清運最新。圖／經發局提供
桃園年貨大街封街道路。圖／經發局提供
桃園年貨大街封街道路。圖／經發局提供

春節 蛇年 農曆過年

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