2025台北燈節可以這樣玩！北市推15條半日至二日遊程

2025台北燈節即將登場，1月24日起將率先點亮城市光廊，2月2日正式開展。北市觀傳局指出，今年燈節展區座落交通便捷的台北西區，可利用高鐵、台鐵、捷運及機場捷運等大眾運輸，推出15條「台北悠遊行」行程，推薦國內外旅客探訪。

觀傳局指出，這次燈節活動範圍涵蓋捷運北門站至西門站之中華路一段，向南延伸至西本願寺，觀傳局結合賞燈及台北各大熱門景點規畫15條行程，包含半日遊、一日遊及二日遊路線。

其中「半日遊」以燈節展區為中心，串聯北門、迪化街、中山堂及台北當代藝術館等鄰近場館及商圈，旅客賞燈之餘可探索多元文化內涵。

「一日遊」則主要結合美食與人文歷史風情，走訪包含萬華、信義、中山、北投周邊的熱門景點。而「二日遊」路線，除市區景點、商圈及夜市外，更延伸至陽明山、象山、貓空等自然景點，適合深度體驗台北的旅客。