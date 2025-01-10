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新北燈會2月登場 3千份蛇年小提燈免費領

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北小提燈一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，特別版蛇奇寶貝以招財貓為理念，讓民眾招來好運。記者李定宇／攝影
新北小提燈一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，特別版蛇奇寶貝以招財貓為理念，讓民眾招來好運。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今宣布2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園登場。今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，展示12米巨型科技靈蛇主燈、4米大型夾娃娃機造型裝置，並規劃10大主題燈區、6大特色活動，120攤市集民眾過年走春有新選擇，現場並有3千份小提燈免費領。侯友宜表示今年推出兩款小提燈可拉可玩，能感受濃濃元宵氣息。

侯友宜表示，新北小提燈今日同步亮相，一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北是一個活力充沛且堅韌強壯的幸福城市。且有多種玩法，可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子。特別版蛇奇寶貝則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運。加上燈光後的提燈，更能感受到濃濃元宵佳節氛圍。

民政局表示，開幕當天除邀請歌星接力演出，南韓啦啦隊李多慧也將親臨現場和民眾賞燈，並有法國電子音樂家帶來創作曲。為期16天的燈期不僅有各式花燈，還有親子劇團、國際級藝文表演等精彩演出，更首度與NETFLIX合作置入戲劇場景，民眾可體驗天燈祈福互動、漢服穿越、猜燈謎遊戲等，感受最不一樣的元宵燈會。

其中蛇影迷宮燈區以貨櫃作為蛇身，打造出迷宮環境，在不同的貨櫃中，更藉由鏡牆、光影、立體彩繪打造出不一樣的遊戲體驗。日韓迎新燈區則首度與人氣IP合作，以鳥居、年畫、韓屋等元素設計可愛日韓風燈組。其他還有人氣創作歌手、傳統美食市集、日本道地小吃、雜耍特技表演、親子劇團互動等6大特色活動，帶給民眾無盡驚豔。

民政局補充，一般版蛇燈精靈將在大年初四17時於新北燈會現場首發3千份，各區公所則預計於2月7日起陸續發放。另外，1月10日至1月14日到民政局臉書完成特定任務，或於2月1日觀賞新北燈會開幕直播，就有機會獲得特別版蛇奇寶貝。

新北小提燈一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，特別版蛇奇寶貝以招財貓為理念，讓民眾招來好運。記者李定宇／攝影
新北小提燈一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，特別版蛇奇寶貝以招財貓為理念，讓民眾招來好運。記者李定宇／攝影
民政局今舉辦新北燈會宣傳會。記者李定宇／攝影
民政局今舉辦新北燈會宣傳會。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今宣布2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園登場。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今宣布2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園登場。記者李定宇／攝影

春節 蛇年 農曆過年

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