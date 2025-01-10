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迪化街挨批菸味比年味重 北市甩罵名「首創全台無菸年貨大街」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府去年在迪化街年貨大街設置禁菸相關標示及告示牌，同時出動巡守隊舉牌等方式宣導禁菸。圖／台北市商業處提供
北市府去年在迪化街年貨大街設置禁菸相關標示及告示牌，同時出動巡守隊舉牌等方式宣導禁菸。圖／台北市商業處提供

農曆年節，台北迪化街年貨大街總是擠滿採買人潮，去年癮君子穿梭挨批菸味比年味重，市長蔣萬安宣布研議無菸示範區，營造「年味更多，菸味更少」。北市今年全台首創無菸年貨大街，地點就在迪化街，明起至27日全面禁菸，違者最高罰1萬元。

台北年貨大街1996年創始於迪化街，迄今邁入第30年，北市府今年為提升年貨大街整體品質，衛生局攜手商業處打造無菸年貨大街，活動期間17天為全面禁菸場所。

  「2025台北年貨大街」禁菸範圍為迪化街年貨大街允許設攤範圍，包含迪化街（南京西路至歸綏街路段）的道路、騎樓及人行道，民生西路（延平北路至環河北路路段）的騎樓及人行道，歸綏街（延平北路至環河北路段）的騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內），以及永樂廣場含永樂市場、永樂廣場間騎樓。

衛生局健康管理科表示，現場已設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、巡守隊舉牌，以及發送簡訊平日5000封、假日1.5萬封等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會也在現場協助勸導；商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締，違規吸菸含使用電子煙及加熱式菸品者，依菸害防制法可處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局也說，結合公、私部門逐步擴大推廣戶外無菸環境，截至今年1月累積公告超過4700個戶外禁菸場所，提升吸菸者的不便利性，促使戒菸，進而降低吸菸人口數、維護民眾不吸二手菸的健康權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北迪化街年貨大街去年挨批菸味比年味重，北市府今年首創全台第一個無菸年貨大街。圖為民眾去年在迪化街周邊抽菸。本報系資料照
台北迪化街年貨大街去年挨批菸味比年味重，北市府今年首創全台第一個無菸年貨大街。圖為民眾去年在迪化街周邊抽菸。本報系資料照
北市府今年首次在迪化街打造北市第一個無菸年貨大街，明起至27日全面禁菸，違者最高罰1萬元，此為實施禁煙範圍。圖／北市衛生局提供
北市府今年首次在迪化街打造北市第一個無菸年貨大街，明起至27日全面禁菸，違者最高罰1萬元，此為實施禁煙範圍。圖／北市衛生局提供

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