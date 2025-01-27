還在吃發糕剝橘子？蛇年開運食物看過來 4生肖犯太歲宜吃這物
農曆春節除了返鄉和家人團聚、領紅包之外，一道道熱騰騰的年菜可能是眾多異鄉遊子最期待的過年環節。除了佛跳牆、烏魚子等常見年菜之外，《聯合新聞網》也為您整理過年10項必吃開運食物，以及十二生肖想在蛇年添福添運必吃哪些料理。
過年10大必吃開運食物
魚：象徵「年年有餘」。傳統習俗必須是一整條的魚，記得不吃魚頭、魚尾，確保新的一年衣食無憂。
雞：諧音同吉祥如意的「吉」字，吃雞除了象徵納福納瑞吉祥之外，雞的發音同台語的「家」，意寓全家平安。
長年菜：象徵長長久久、長命百歲。傳統習俗烹煮長年菜時，必須保持一整株不能切斷，吃的時候也要一口吃下、不能咬斷，代表壽命能長長久久。
丸子：「圓滿」之意，象徵闔家團圓、喜樂、事事圓滿。
水餃：形狀像「元寶」，象徵財富。如果煮水餃時皮破了，要說「掙了」，因為餃子內餡有菜，諧音同「財」，意謂「掙財」。
蘿蔔：台語為「菜頭」，意寓著「好彩頭」。
髮菜：諧音「發財」，象徵新的一年發財、生意興隆。
年糕、發糕：「糕」的諧音同「高」，吃年糕「年年高」、吃發糕「會發財」，此外發糕上的裂痕愈大愈深，象徵新年運勢愈好。
蔥、蒜、芹菜：蔥有「昌旺」之意，蒜音同「算」，意寓來年「有錢算」，芹菜則有「勤奮」的意涵，意寓勤奮之人必有成。
橘子：「橘」音似「吉」，吃橘子大吉大利，可說是過年時家家戶戶必備水果。
除了上述傳統必吃開運食物之外，根據「香港01」報導，著名玄學師傅麥玲玲也替十二生肖講解運程與開運食物，若想在新春添福改運，不妨參考以下幾道料理。
屬蛇、豬、虎、猴犯太歲 宜吃蘿蔔糕
蛇年犯太歲的生肖包括蛇、豬、虎、猴，麥玲玲表示，犯太歲生肖較容易受到是非口舌紛爭，因此情緒易受影響。她建議，犯太歲的生肖除了可以主動出席喜宴場合，沾染正能量，多吃帶喜氣或應景食物，例如蘿蔔糕、盆菜等，也能增強運勢。
屬馬利學習 補充核桃、綠茶如虎添翼
屬馬的人在蛇年有文昌星入主，有利創作、進修學習，多吃加強記憶力和護腦的食物，例如核桃、綠茶等，可讓學習效果事半功倍。
屬羊多勞碌 靠養神寧心食物多休息
屬羊的人蛇年未有吉星進駐，凡事多需親力親為，宜多進食寧神養心的食物，例如桂圓、玫瑰花茶等，外加適當休息，新的一年才能繼續奮鬥。
屬雞事業旺 香蕉、雞蛋穩定情緒
屬雞的人在蛇年有三台、將星進駐，有利事業發展，但同時受到五鬼星影響，容易疑神疑鬼，建議多吃有助穩定情緒的食物，例如香蕉、黑巧克力、雞蛋等，讓你可以順利發展事業。
屬狗應酬多 發酵食品助消化
屬狗的人在蛇年有紅鸞星入主，雖然不必擔憂人際關係，但整年交際活動特別頻繁，要小心別暴飲暴食。日常飲食宜清淡為主，也可補充乳酪等發酵食品，有利腸胃健康。
屬鼠財運起伏大 吃深海魚護心臟
屬鼠的人蛇年吉星拱照，不過同時有暴敗星入主，對財運影響特別大。為防情緒高低起防影響心血管，可多吃含豐富Omega-3的深海魚護心。
屬牛宜獨力工作 養生茶助減壓
屬牛的人有華蓋星進駐，有利發揮個人才華，但亦有孤芳自賞之象，較適合獨自工作。因此，宜多進食抗壓養生的食物，如一人份量的養生茶、湯包等，減輕工作壓力。
屬兔步步高升 自備便當番茄牛肉
屬兔的人蛇年祿勛星入主，工作運上揚，但也較容易多花時間留在辦公室，不妨自己多準備一些營養便當，例如番茄牛肉、食蔬肉片等，適時補充體力，迎接事業的新挑戰。
屬龍多小毛病 多吃蔬果增免疫力
屬龍的人因有病符星入主，需多注意健康，全年均易受小毛病或舊疾困擾，可多補充蔬菜水果、保健食品增強免疫力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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