幸運兒動向大盤點！龍年刮刮樂頭獎破百個 「千萬級得主」都在4縣市

2025蛇年刮刮樂熱潮正在一波波進行中！先來盤點去年龍年的頭獎得主都在哪些縣市呢？千萬等級的幸運兒在台北兌獎最多，百萬得主則是在高雄兌獎居冠，歸功於一款200元的刮刮樂「百萬年終獎金」中獎率33.72%，而且大家都迫不及待於新春當月就把獎金拿到手。

統整台彩官方資料，千萬頭獎得主刮出頭獎後在4個縣市兌獎，其中以台北5張最多、其次是台中4張、高雄3張、桃園1張。另外，百萬頭獎得主在高雄兌獎22張居冠，其次是新北20張、台北19張、台中16張。

以下依照刮刮樂頭獎金額、中獎張數排序

頭獎2000萬元

2000萬超級紅包頭獎8張全開出

兌獎縣市：高雄3張、台北2張、台中2張、桃園1張

兌獎日期：2月3張、3月3張、4月1張、8月1張

幸運兒中獎特徵：彰化婦人生肖屬龍平日虔誠拜佛「要去買房子」；高雄父女檔，女兒穿紅衣、開紅色休旅車「看到財神爺微笑」；高雄小港40多歲男子拜拜擲筊好時辰「可以娶老婆了」

頭獎1200萬元

1200萬大吉利頭獎5張全開出

兌獎縣市：台北3張、台中2張

兌獎日期：2月2張、3月2張、5月1張

幸運兒中獎特徵：新北林口40歲夫妻檔選尾數3號；新北新莊上班族女子，初一、十五都會到廟裡拜拜；高雄仁武30多歲男子生肖屬豬，請彩券行員工「黃金右手」挑選

頭獎500萬元

五路財神頭獎8張全開出

兌獎縣市：台北2張、新北2張、桃園2張、苗栗1張、高雄1張

兌獎日期：2月6張、4月1張、9月1張

大發利市頭獎4張全開出

兌獎縣市：台北1張、彰化1張、台南1張、屏東1張

兌獎日期：1月2張、2月2張

頭獎300萬元

金龍獎頭獎13張全開出

兌獎縣市：台北4張、新北2張、台中2張、彰化2張、苗栗1張、高雄1張、台東1張

兌獎日期：2月10張、1月2張、8月1張

無敵開獎機頭獎5張，其中1張未兌領

兌獎縣市：台南2張、台中1張、屏東1張

兌獎日期：2月3張、3月1張

頭獎200萬元

恭喜發財頭獎8張，其中3張未兌領

兌獎縣市：台中2張、新北1張、基隆1張、花蓮1張

兌獎日期：2月5張

幸運紅包頭獎6張，其中1張未兌領

兌獎縣市：新北2張、新竹縣1張、台中1張、南投1張

兌獎日期：2月3張、1月2張

招財進寶頭獎6張，其中2張未兌領

兌獎縣市：高雄2張、台北1張、新竹縣1張

兌獎日期：2月3張、1月1張

龍來發頭獎8張，其中1張未兌領

兌獎縣市：桃園2張、台北1張、台中1張、彰化1張、高雄1張、澎湖1張

兌獎日期：2月7張

頭獎100萬元

百萬年終獎金頭獎120張，其中26張未兌領

兌獎縣市：高雄17張、新北13張、台北10張、桃園9張、台中9張、台南9張、彰化6張、基隆3張、新竹縣3張、新竹市2張、宜蘭2張、花蓮2張、屏東2張、台東2張、苗栗1張、雲林1張、南投1張、嘉義市1張、金門1張

兌獎日期：2月54張、1月20張、3月9張、4月5張、5月2張、8月2張、6月1張、9月1張