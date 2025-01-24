巴蛇吞象你知道？想知更多金蛇年民間故事看這裡

今（2025）年以中國人的12生肖來排是金蛇年，又因蛇排名在龍的後面，又有小龍稱呼。在新的一年開始，想必大家一定想知道傳統文化中跟蛇有關的民間故事或童話故事，那就讓我們看下去。

「蛇」字的由來

根據《中國傳統文化與蛇》一文，首先解釋一下「蛇」字的由來，漢典中解釋為：「爬行動物。身體圓而細長，有鱗，無四肢，以肋骨自由伸縮而行」。《說文解字》中的「蛇」字，本字為「它」（讀音同「脫」），釋義為：「虫也。从虫而長，象冤曲垂尾形。上古艸居患它，故相問無它乎。凡它之屬皆从它」。而「它」在甲骨文乃至於金文的寫法當中，字體形狀猶如一條彎曲的蛇形，本義即為「蛇」。不過當今我們所寫的「蛇」字當中可以見到「虫」、「它」二者合一。

中國最早神話故事《山海經》當中的「蛇」，分別展現出「人蛇並體」及「以人為主的司獸之形」樣貌，此源於初民對動物的崇拜心理。「以人為主的司獸之形」則是指具有人身或人獸合體的神靈，配戴蛇作為飾物。在歷史上，戰國至東漢時期，此處的蛇被視為協助巫師進行神與神、神與人、天與地之間的溝通媒介者。

《山海經》的「巴蛇吞象」

《山海經•海內南經》中有一則著名的「巴蛇吞象」故事，顯示蛇被人賦予貪婪的印象。成語「巴蛇吞象」後來也演化成「人心不足蛇吞象」俗語。

教育部辭典寫道，相傳古時有巴蛇能吞食大象，經過三年，象的骨頭才被吐出。《山海經．海內南經》描述巴蛇身軀瘦長，而象的體形龐大，後世將這種以小吞大的情形，用來比喻人心的貪婪無度。

民間故事「蛇郎君」

歷年來在文學和戲劇中也有許多和蛇有關的作品，其中「蛇郎君」，是台灣民間普遍流傳的人蛇傳說。維基百科記載，內容大致上是某戶人家的父親得罪了一位擁有法力的巨蛇，牠要求這戶人家把女兒嫁給牠，而家中的女兒幾乎都拒絕，只有孝順的老么為了父親而選擇答應這門親事。

老么在嫁給巨蛇後，深受巨蛇疼愛，跟富裕的巨蛇過著優渥的生活。其中一位姊姊知道後，因為心中忌妒，多次藉機殺害妹妹，妹妹最後終於復活，事情曝光後，蛇郎君殺了姊姊，夫妻繼續幸福地生活下去。不過，在台灣「蛇郎君」有很多版本，從父親職業、女兒人數、殺死妹妹的人是誰等，因為細節不同，也有很多不同的結局。

台灣原住民古老傳說中，也有相類似的故事。例如魯凱族的「巴冷公主」，其內容主要描述魯凱族一個部落頭目的女兒嫁給蛇郎君的故事；另排灣族萬安部落「摩阿凱凱」傳說中的女性，因為父親觸犯了蛇神「古勒勒」而跟其結婚並生下後代。

文學中的「蛇」

中國古典文學中也有因戀慕凡間、報答恩情而來的蛇妖，例如《白蛇傳》的主角白蛇、配角青蛇，即是具備人格的蛇妖代表。《白蛇傳》故事是廣為流傳、家喻戶曉的民間傳說，內容歷經多朝代不同作者創作，是民間集體創作的典範。

而小說《聊齋誌異》中更有〈豢蛇〉、〈青城婦〉、〈蛇人〉、〈斫蟒〉、〈海公子〉等故事，但這些故事多傳遞較為負面、可怕的蛇形象。

伊索寓言中也有《農夫和蛇》的故事，話說農夫在路邊撿拾到一條被凍僵的毒蛇，他覺得蛇很可憐，於是便把蛇摟在懷中，為牠取暖。當蛇醒來，竟向著農夫的胸口大力一咬，令他中毒死亡。結局是蛇向農夫教訓道：「不要指望從惡人那裡獲得回報」。故事有著「對有毒有害的東西，需要警惕並遠離，而不應憐憫它，否則會引火燒身、自取滅亡」的寓意。