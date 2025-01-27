好運跟著來！春節「這3天」拜天公流程、時間一次看 誤踩地雷恐衰整年

命理師謝沅瑾曾在臉書指出，玉皇大帝又稱為「玉皇上帝」、「天公」或「天公伯」，是神界的皇帝，為神中至尊，是保佑大家平安的神明。在傳統習俗中，民眾們會選在小年夜子時拜天公，而子時是一天的開始，等於在除夕的第一時間就拜拜。除夕拜天公有「辭歲」的意思，意味著向長輩問安，小孟老師也曾在臉書表示，在小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

農曆正月初一象徵「一元復始」，祭拜天公有向上天慶賀新年的意思，又被稱為「賀正」。而初九拜天公，謝沅瑾曾解釋，民間普遍覺得「一」為陽數之始，「九」為陽數之極，因此認為正月初九是玉皇大帝的生日，玉帝身為眾神之王，主宰人間禍福吉凶，所以家家戶戶在初九天公生隆重祭祀。

拜天公日期、時間與供品一次看

現今有不少人對於傳統文化較為陌生，搞不清楚「春節三天」拜天公的所需用品，讓祭拜過程變得手忙腳亂。「聯合新聞網」整理出除夕、初一與初九拜天公的供品、時間等，讓民眾在準備祭拜時可以更加順利。

拜天公方法分兩種 從簡也能過好年

由於現代人祭拜流程逐漸從簡，因此拜天公可分為正式版與簡單版。

正式版

民眾會在家中正廳的天公爐放祭壇，並準備兩張桌子，分為「頂桌」和「下桌」。頂桌以金紙墊高，因為專門擺放獻給玉皇上帝的供品，必須全為素食，下桌則用來獻給其他一般神明，則可以放葷食，如三牲、糕點或紅龜粿等供品。

簡單版

若家中沒有天公爐，也放不下兩張桌子，可以選擇只放置一張拜天公的供桌，再將準備好的供品放在桌上即可，但須特別注意千萬不能放葷食供品。

拜天公流程好複雜？ 拜對好運跟著來

拜天公流程

民眾手持香站在屋內，人由內向外祭拜，開始念祝禱詞，接著將3炷香插在米杯上，並把其他線香分別插在各項供品，待線香燃燒3分之2時，拿起紙錢拜三拜，就可以開始燒紙錢，部分民眾則會在拿紙錢前，先擲茭詢問是否吃飽，確認後才燒。

拜天公口訣

天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在OOO，今天（日子，如除夕、初九等），接受弟子（信女）OOO一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO一家平安順利、消災增福。

誤踩拜天公禁忌 恐惹怒神明衰整年

拜天公的過程中，有許多細節須多多注意，以免冒犯神明，反而讓自己衰一整年。

1.不可燒錯金紙。 2.拜天公當天忌諱屠宰殺生。 3.祭拜當天不能曝曬女性的內衣褲。 4.拜天公的順序須在拜地基主和祖先之前。 5.不可說髒話跟穢言，以免褻瀆、不尊敬天公。 6.所獻牲禮的雞必須是閹割過的公雞，以示對天公的尊敬。 7.挑選的水果，要避免選用多籽、氣味重的，像是釋迦與番石榴等。因為水果多籽不易消化，會隨著排泄物排出體外，故被視為不潔。

另外，小孟老師過去也提醒，初九天公生那天，不要說「死」字，例如我想死了、愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，故不宜出現「死」字。初九當天也非常忌諱發毒誓，「尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗」。

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