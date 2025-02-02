不只壓枕頭下能開運！超簡單紅包招財撇步 讓你「做小事發大財」錢包賺滿滿

財蛇臨門蛇年到！在新的一年最令人期待的，莫過於收到過年以及開工紅包，不過收到這筆錢之後，通常會對「如何處理紅包袋」感到困擾，對此《聯合新聞網》整理了幾個「紅包招財小撇步」，只要好好利用收到的紅包，你也能輕鬆迎接財神，賺進大把鈔票！

一、紅包放枕頭下「壓歲」 接收福氣又避邪

身為華人的我們，從小便會被家人提醒，要將收到的紅包放在枕頭底下「壓著睡」。在過去，這個舉動是為了避免年獸搗亂、驚擾孩子，當時的父母會將錢裝入紅包袋，並放在枕頭下，讓孩子能安心入睡。習俗演變至今，將紅包壓在枕頭下有接收新年福氣、避邪的寓意，記得要先將紅包擺放至初五。

紅包放枕頭下「壓歲」示意圖。圖／AI生成

二、買新衣用紅包錢？別急著花「先放到元宵」

收到紅包後，先別急著把錢拿出來花用！在一般傳統習俗中，農曆新年要到過完元宵節才算結束，而紅包象徵著好運，先將紅包裡的錢保留一陣子，便象徵著「延續鴻運」，可以將其留到春節結束，或是保留到元宵節之後，再將這筆錢存入銀行戶頭、放進錢包當錢母，便有「發財金」的作用，能為自己招來財運。

三、紅包裝168元硬幣 包你今年「一路發」

數字「168」的諧音有「一路發」的意思，想在新的一年好運、財運一路發，可以在紅包袋內放入2個50元、6個10元、8個1元，總共168元的硬幣，再將紅包袋放於皮夾內隨身攜帶，讓財運旺旺來。

四、「十全十美」放紅包 開運納福新年樣樣好

除了168元的硬幣，也有一說是將十個10元硬幣放入紅包袋，象徵著「十全十美」，代表新的一年樣樣好，招財又納福。

五、百元鈔票招財法 「滿」字加持賺滿滿

若覺得裝滿硬幣的紅包太重或占空間，也可以換成擺放鈔票！準備一張紅色的100元鈔票，並拿一張黃色的紙寫上「滿」字，和鈔票一起放入紅包袋，再將其收進皮夾隨身攜帶，或壓在枕頭下，同樣可以開運招財！

六、開工紅包別亂花！四招「錢滾錢」一次看

按照傳統習俗，多數公司會在放完春假後第一次上班發放「開工紅包」，讓員工們討個吉利。不過拿到手的開工紅包別隨意花掉，以免影響工作或漏財，多做以下四個簡單步驟，可以讓你在新的一年「錢滾錢」！

1. 放在身上留幾天：剛從上司、主管手中領到紅包，千萬不要急著將這筆錢拿出來揮霍，可以先留在身上至少3天，待元宵節後再運用。

2. 存入帳戶：另外，也可以將這筆錢存入銀行帳戶，把開工紅包當成「發財金」，讓小錢吸來大錢。

3. 留著紅包袋：開工收到的紅包袋也盡量不要丟掉，將其好好保存，置於辦公桌抽屜、或是沒人可看見的桌墊或電腦鍵盤下方，便可招來好運。

4. 添購辦公用品：若是不知道如何運用開工紅包，也可以拿這筆錢購入工作的生財用具、辦公用品，不只財運旺，事業運也旺！

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