快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

彰化民宅惡火父子雙亡！除夕再傳噩耗 7月大女嬰今上午宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

過年送禮怎麼送才不失禮 5大要點教你避免觸人霉頭

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆年送禮要特別注意一些禁忌，以免觸了霉頭讓人不開心。示意圖／AI生成
農曆年送禮要特別注意一些禁忌，以免觸了霉頭讓人不開心。示意圖／AI生成

送禮是一種禮貌與文化，尤其農曆新年是華人重要節慶，禁忌特別多，送禮更是要小心謹慎。究竟該怎麼送、送什麼、何時送，都是一門學問。以下整理送禮的各種禁忌，讓大家在過年時不會踩雷。

不送不吉利物品：

時鐘是最多人認為不能送的物品，因為鐘的發音同「終」，容易讓人聯想到「送終」；而梨、傘也是一樣，發音和「離」、「散」相同，對於有伴侶的人更是大忌。鞋子則是暗示著「走人」，鞋的發音也同「邪」，同樣有不好的寓意；其他如鏡子，因為容易打破，有「破鏡難圓」之意，而且也有招鬼的功能，所以是不吉利的物品；蠟燭通常用來祭拜，也不適合拿來送禮；白色和黑色物品通常被視為與喪事有關，因此在充滿喜氣的過年期間，這兩種顏色的物品更不能拿來贈送。

另外，不少人送禮都會送食品，要注意不要送生鮮食物，因為過年期間對方若不開伙，容易造成困擾，而且冷凍或冷藏的肉類海鮮等物，在運送的過程中也容易解凍腐壞，更是要當心。過年也不能送年糕、粽子，因為在習俗中，喪家不能炊粿、包粽，必須等別人送，若在過年期間送，則是隱喻對方是喪家。

送禮數量要注意：

不可為4，因為4的發音與「死」相似，一直以來都被視為不吉利的數字；也不能是單數，習俗中單數代表孤獨，雙數代表吉利，尤其6、8更受歡迎，但9則是例外，因為9的發音同「久」，所以也成為唯一受歡迎的單數數字。

另外數量不要剛剛好，否則容易被誤認為小氣，最好多送一點，才能表現出誠意。

禮物標籤得撕掉：

有些人只想著要送什麼，卻忘了要把價格標籤撕掉，這樣很容易被對方誤認為你在炫耀花了多少錢，也容易給對方帶來壓力，以為要用差不多價格來回禮。

贈送時間要當心：

如果要送親友，大年初一到初五最適合，最好在一進門就能讓對方留下好印象，千萬不可在要離開前才送出。此外，過年期間也是宅配業者最忙的時候，如果要讓對方順利收到，最好提早寄出，以免拖延太久，無法在年節時送達。

送禮禮儀顯誠意：

送禮時不要特地強調禮物價值，否則會讓對方感到不適，也要避免在多人場合送貴重物品，因為會讓其他人覺得尷尬，當然也不要叫對方立刻打開禮物，這也會讓人感覺很不禮貌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

春節基隆大台北每天千餘班次客運疏運 基隆多路段易塞

春節送到心坎又助人 29家庇護工場推6款新春禮盒

醫師提醒春節前快打疫苗 避免重演2016年「流感癱瘓急診惡夢」

圖輯／春節期間強化戰備 愛國者飛彈動態演練展現空防實力

相關新聞

不斷更新／除夕國道車流順暢 下午3地雷路段建議避開

（12:15更新）

除夕夜最不能接受哪款年菜？一票網友唾棄它：只能當肥料

今（28）日就是除夕，不少人都會和家人吃年夜飯，一名網友好奇，年夜菜這麼多，哪道菜最讓人反彈？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

換錢母、求財氣、發大財！她分享財神廟各種神蹟 走春豐盛秘訣曝光

每到舊曆年節，不少人會到廟裡祈福拜拜，祈求「平安」、「諸事順遂」之外，「求財」更是必做的儀式之一。

包紅包有眉角！忌諱數字、收發禮儀 「12大禁忌」誤踩恐破財

農曆新年將至，過年包紅包給長輩、晚輩，和親友團聚拜年，是華人的傳統習俗。紅色代表喜氣、好運，在紅包袋裡裝現金，象徵財旺好運到，有發財富貴之意，不過紅包怎麼包，也是有些民俗的禁忌、禮俗...

爸媽得流感肺炎住院！她回娘家幫忙煮年菜 公婆竟狠撂1句話

農曆春節來臨，不少人都會返鄉和親友團聚吃年夜飯。一名女網友分享，近日因娘家爸媽流感肺炎住院，和老公商量後，決定回娘家照顧爸媽，沒想到公婆得知後，卻撂下1句狠話，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

霸氣爸掏2千讓女兒刮彩券 一舉刮中百萬彩金

彰化縣和美鎮彰新路「明澧彩券商行」本月25日開出台彩春節推出的「1200萬大吉利」100萬元獎金，據彩券行曾姓代理人說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。